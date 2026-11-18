ראשי גוש מתנגדי נתניהו נפגשו אחר הצהריים (רביעי) בכנסת לדיון שעסק בתיאום המהלכים הפוליטיים.

בהודעה שהתפרסמה בתום הדיון נכתב כי "ראשי המפלגות כולם רואים עין בעין באשר לדחיפות בכינונה של ממשלת חירום לאומית בראשות איזנקוט, והחלפתו של נתניהו בלשכת ראש הממשלה - בעדיפות עליונה ובהקדם. סוכם שהמפלגות ימשיכו לעבוד במשותף, בתיאום ובמהירות למען מטרה זו. זהו צו השעה".

עוד צוין כי בפגישה הוצגו ההתקדמויות בצירי המו"מ השונים להקמת ממשלה, כמו גם את המהלכים הפוליטיים בכנסת ובראשם בחירתו של ח"כ מתן כהנא לתפקיד יושב הראש.

ח"כ יאיר לפיד פרסם ברשת X ציוץ בתום הפגישה בו כתב: "איני נוהג לעדכן באמצע מו"מ קואליציוני, אבל עדכון קצר לכל המודאגים: בנט ואני ממשיכים לעבוד ללא לאות על הקמת ממשלת השינוי בראשות גדי איזנקוט. מטבע הדברים זוהי תקופה שבה כל פגישה, עדכון בטחוני או שיחה מעוררות גלי שמועות וספקולציות. זה לא גורם לנו להסיט את המבט מהמטרה: להקים ממשלה חדשה, טובה ויעילה שתדע להתמודד עם האתגרים הבטחוניים, הכלכליים והמדיניים שישראל ניצבת מולם".

בנט יוצא מהמפגש ערוץ 7

מוקדם יותר, וללא תיאום עם ראשי המפלגות האחרות, נפגש יו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט במשך שעתיים וחצי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

הפגישה, שהוגדרה בליכוד כתדרוך ביטחוני, התקיימה בעיתוי פוליטי רגיש, סמוך לכינוס המתוכנן של ראשי גוש האופוזיציה. גדי איזנקוט ויאיר לפיד לא עודכנו מראש על קיומה.

מהליכוד נמסר עם תחילת המפגש כי "ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט נפגשים כעת לתדרוך בטחוני בכנסת".

דקות ספורות לאחר תחילת הפגישה הצטרף ללשכה גם ראש המטה לביטחון לאומי והמזכיר הצבאי. עם זאת, משכה החריג של הפגישה והעובדה שבנט אינו מכהן כראש האופוזיציה ואינו מחזיק במנדט להרכבת ממשלה עוררו שאלות באשר לתוכנה. המפגש נערך על רקע ניסיונותיו של בנט לקדם ממשלת אחדות ציונית ללא השתתפות המפלגות הערביות, תוך הצבת דרישה לקידום גיוס חרדים לצה"ל.