צה"ל ושב"כ הודיעו כי חיסלו אתמול (שלישי) שני מפקדי מחלקה בזרוע הצבאית של חמאס, בשתי תקיפות אוויריות נפרדות ברצועת עזה.

בתקיפה הראשונה חוסל אשרף נאיף מחמד טבאסי, ששימש מפקד מחלקה בחטיבת חאן יונס. בתקיפה נוספת, חוסל צאבר נאיף מחמוד נבהאן, מפקד מחלקה בגדוד מערב ג'באליה של ארגון הטרור.

על פי הודעת צה"ל ושב"כ, שני המפקדים פעלו לאורך המלחמה, ובמיוחד בתקופה האחרונה, לקידום פעילות טרור נגד כוחות צה"ל ונגד אזרחי מדינת ישראל.

עוד נמסר כי השניים היו מעורבים במאמצים לשיקום יכולותיו של חמאס, וכי פעילותם נעשתה תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.