אחמד טיבי הוריד מדוכן הנואמים בכנסת את חנמאל דורפמן

עימות חריף פרץ במליאת הכנסת בין ח"כ חנמאל דורפמן (עוצמה יהודית) לסגן יו"ר הכנסת, ח"כ אחמד טיבי, לאחר שדורפמן כינה אותו "יו"ר הטרור".

במהלך הדיון פנה דורפמן לטיבי שניהל את הישיבה ואמר: "שיא ניגוד העניינים זה שיש סגנים של יו"ר הכנסת שתומכים בטרור. בעלי תפקיד ממלכתי תומכים בטרור".

הוא זעק לעבר הח"כ הערבי: "אתה תומך טרור! אתה לא יו"ר הכנסת, אתה יו"ר הטרור!"

בעקבות ההתבטאויות הורה טיבי להפסיק את נאומו של דורפמן. חבר הכנסת הורד מדוכן הנואמים ובהמשך הוצא מאולם המליאה.

טיבי הגיב בזעם: "אסור להגיד ליושב ראש תומך טרור. זו עבירה על החוק. הח"כ היחיד שהורשע בתמיכה בטרור זה יו"ר המפלגה שלך".