אברהם מינוס-מויסיס, איש עסקים שכיהן בעבר כנשיא הקהילה היהודית באתונה, היה היעד למזימת ההתנקשות שסוכלה ביוון ולפי החשד תוכננה בידי רשת שפעלה בשליחות איראן, כך דיווחו כלי תקשורת במדינה, יממה לאחר פרסום דבר מעצרם של חמישה אזרחי מקדוניה הצפונית במסגרת החקירה.

אתמול פורסם כי שירותי הביטחון של יוון ומקדוניה הצפונית סיכלו תוכנית להתנקש באיש עסקים ישראלי ממוצא יווני בשטח המדינה. על פי החשד, מאחורי המזימה עמדה רשת עבריינית שפעלה בהכוונת גורמים הקשורים לאיראן.

במסגרת חקירה משותפת של שירותי המודיעין בשתי המדינות, שנערכה בסיוע שירותי מודיעין מערביים, נעצרו חמישה אזרחי מקדוניה הצפונית החשודים במעורבות בתוכנית.

ארבעה מהחשודים נעצרו בסקופיה, בירת מקדוניה הצפונית. החשוד החמישי נעצר בשטח יוון ובהמשך הוסגר לרשויות במקדוניה הצפונית.

לפי הודעת שירות הביטחון המקדוני, החשודים השתייכו לרשת עבריינית שפעלה בהנחיית אזרח איראני. הרשויות חושדות כי אותו אדם מקיים קשרים הן עם שירותי המודיעין של טהראן והן עם רשתות פשיעה.