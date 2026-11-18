בספר הזיכרונות החדש שלו, "הבטיחי לי, אמריקה", תוקף נשיא ארה"ב לשעבר, ג'ו ביידן, את ישראל על "סבלם של הפלסטינים".

בפרק שלם בספר תחת הכותרת "7 באוקטובר" כותב ביידן ארוכות על טבח החמאס ועל הסבל שעברו אזרחים ישראלים רבים באותם ימים, אך גם תוקף את ישראל בטענה כי "נהרגו פלסטינים חפים מפשע רבים מדי" וכן על אי הכנסת מזון וסיוע הומינטרי בכמויות מספקות.

לדבריו "פלסטינים חפים מפשע רבים מדי נהרגו. נגרם סבל רב מדי לאנשים שאין להם שום קשר לחמאס. במשך זמן רב מדי, נכנסו לעזה כמויות קטנות מדי של מזון, מים, תרופות ודלק".

בנוסף, מותח ביידן בספר הזכרונות שלו, שיצא לאור ביום שלישי, ביקורת חריפה על נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי. "היה קשה לעבוד עם הנשיא האוקראיני. הוא היה עם מצבי רוח ועקשן בשיחותינו הפרטיות. הוא לא היה אסיר תודה כפי שציפיתי", כתב ביידן, בהתייחס לסיוע הצבאי והכספי שהעניקה ארה"ב לאוקראינה במהלך המלחמה.

בנוסף הוא כותב כי "חששתי כי הנשיא זלנסקי, שהגיע מרקע לא צפוי שכזה, אולי אינו ניחן בתכונות הדרושות להתמודדות עם משבר מסוג זה. זו לא הייתה קומדיה טלוויזיונית, עם זאת, התרשמתי עמוקות מחוסנו של זלנסקי, ושמחתי מאוד שחששותיי התבדו". את תחילת ספר מקדיש ביידן לאירועי הפריצה לקפיטול בינואר 2021, אותם הוא מכנה "התקוממות". הוא תוקף את הנשיא טראמפ, וכותב כי "זהו אירוע שצריך ללוות את דונלד טראמפ עד לקברו".