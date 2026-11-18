ראשינו בעמקי תורתה | בני עקיבא תשפ"ז

תנועת בני עקיבא תציין בשבת הקרובה את שבת הארגון, אירוע השיא השנתי של התנועה, בהשתתפות כ-100 אלף חניכים בסניפים ברחבי הארץ. השבת תתקיים בתום חודש של פעילות ועשייה למען עם ישראל, שבמהלכו השתתפו החניכים בפעילויות ובחוויות תנועתיות מיוחדות.

לקראת שבת הארגון הפיקה בני עקיבא סרטון מיוחד, המבקש להציג את הקומה הרוחנית שלדברי התנועה מתגלה בעם ישראל בדור הנוכחי, ואת מקומה של התנועה בתהליכי הצמיחה והתקומה של העם בארצו.

הסרטון מדגיש את החיבור העמוק לתורת ישראל, המלווה את פעילות בני עקיבא לאורך קרוב למאה שנות קיומה. באמצעותו מבקשת התנועה לבטא את הקשר בין עולמה הרוחני לבין העשייה החינוכית והציבורית שהיא מובילה.

את הסרטון מלווים שני שירים: "אני מאמין" של אריאל הורוביץ ו"שערי שמיים פתח", הלקוח מתפילות הימים הנוראים.