על רקע מעצרו של האברך הרב יוסף חיים דודו שחולל סערה בציבור החרדי, שיגר בימים האחרונים חבר מועצת חכמי התורה, הרב שמואל בצלאל, מכתב חיזוק אישי ומיוחד לאברך ולבני משפחתו.

האברך נעצר ביום שני האחרון בנמל התעופה בן גוריון, לשם הגיע על מנת להסיע בני משפחה. בעקבות המעצר הוא הועמד לדין ונשפט ל-20 ימי מאסר בפועל.

מאז האירוע, פועלים גורמים שונים בשיתוף ארגון "חיי עולם" במאמצים מרוכזים להביא לסיום הפרשה ולשחרורו המהיר.

בפתח מכתבו, פנה הרב בצלאל לאברך בדברי חיזוק חמים: "בצער ובכאב רב שמענו על דבר מעצרך בימים אלו, ועל הניסיון הקשה אשר פקד אותך ואת בני משפחתך, בהיותך אברך יקר אשר הקדיש את ימיו לעמל התורה הקדושה ולהתעלות במעלות התורה והיראה".

בהמשך דבריו, התייחס ראש הישיבה לקושי שבהרחקת אברך מספסלי בית המדרש וממשפחתו, תוך שהוא מצטט את מאמרי חז"ל ומעודד את רוחו שלא להישבר לנוכח המציאות המורכבת: "התחזק ואמץ לבבך, כי התורה אשר עמלת בה ויגעת עליה היא קניינך הנצחי, ואין בכוחם של חומות ובריחים לגרוע מאומה ממעלתך ומכבוד תורתך".

נוסף על כך, הקדיש ראש הישיבה במכתבו מילים חמות לרעייתו של האברך ולהוריו, הנושאים בעול הקשה ובדאגה מתמשכת, חיזק אותם באמונה וביטחון, והביע תקווה כי יראו במהרה בשובו לביתו. כמו כן, ציין לשבח את פעילותם המסורה של אנשי ארגון "חיי עולם", המלווים את המשפחה צעד אחר צעד בימי המשבר.

הרב בצלאל חתם את המכתב בתפילה זכה לישועה ולשחרורו הקרוב של האברך, תוך ציטוט הפסוק "ה' מתיר אסורים", מתוך ציפייה כי ישוב בקרוב לחיק משפחתו ולספסלי בית המדרש להמשיך בלימודיו מתוך הרחבת הדעת.