חילוקי דעות בין ראשי גוש איזנקוט סביב האפשרות להקמת ממשלת אחדות עם בנימין נתניהו נחשפו בציטוטים מפגישתם שפורסמו בחדשות 13.

על פי הפרסום, בנט התייחס במהלך פגישת ראשי הגוש לשיחה שקיים עם נתניהו, וסיפר לשותפיו כי זו הייתה "חצי ביטחונית וחצי פוליטית". לצד הדברים על תוכן השיחה, העלה בנט אפשרות להקמת ממשלת אחדות שתכלול הסדר רוטציה בתפקיד ראש הממשלה, כאשר איזנקוט יהיה הראשון לכהן בתפקיד.

אלא שההצעה נתקלה בהתנגדות מצד יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שהציגו עמדה נחרצת נגד שיתוף פעולה קואליציוני עם נתניהו. "לא נשב עם נתניהו בשום צורה ובשום דרך", הבהירו השניים.

איזנקוט, מצידו, התמקד במהלך הפגישה בצורך להקים ממשלה במהירות האפשרית. הוא תיאר את מצבה של ישראל כ"מצב חירום אמיתי", והזהיר מפני המשך העיכוב במגעים הקואליציוניים.

לדברי איזנקוט, יש לפעול להקמת ממשלה בהקדם, גם אם בשלב הראשון ניתן יהיה להקים רק ממשלה צרה שתכהן באופן זמני. "אנחנו מבזבזים זמן לחינם", אמר.

מוקדם יותר, בתום המפגש, פרסמו ראשי גוש מתנגדי נתניהו הודעה בה נכתב: "ראשי המפלגות כולם רואים עין בעין באשר לדחיפות בכינונה של ממשלת חירום לאומית בראשות איזנקוט, והחלפתו של נתניהו בלשכת ראש הממשלה - בעדיפות עליונה ובהקדם. סוכם שהמפלגות ימשיכו לעבוד במשותף, בתיאום ובמהירות למען מטרה זו. זהו צו השעה".

עוד צוין כי בפגישה הוצגו ההתקדמויות בצירי המו"מ השונים להקמת ממשלה, כמו גם את המהלכים הפוליטיים בכנסת ובראשם בחירתו של ח"כ מתן כהנא לתפקיד יושב הראש.

ח"כ יאיר לפיד פרסם ברשת X ציוץ בתום הפגישה בו כתב: "איני נוהג לעדכן באמצע מו"מ קואליציוני, אבל עדכון קצר לכל המודאגים: בנט ואני ממשיכים לעבוד ללא לאות על הקמת ממשלת השינוי בראשות גדי איזנקוט. מטבע הדברים זוהי תקופה שבה כל פגישה, עדכון בטחוני או שיחה מעוררות גלי שמועות וספקולציות. זה לא גורם לנו להסיט את המבט מהמטרה: להקים ממשלה חדשה, טובה ויעילה שתדע להתמודד עם האתגרים הביטחוניים, הכלכליים והמדיניים שישראל ניצבת מולם".