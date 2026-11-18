מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק איסור הפרעה להנחת תפילין במרחב הציבורי ובמוסדות חינוך.

ההצעה זכתה לתמיכה של 44 חברי כנסת ללא מתנגדים לאור החרמת גוש האופוזיציה את חוקי הליכוד, ובעקבות האישור היא תועבר לוועדה המסדרת לקביעת הוועדה שתדון בהמשך הכנתה לקראת קריאה ראשונה.

הצעת החוק מבקשת לעגן באופן ברור את זכותו של כל אדם להניח תפילין במרחב הציבורי, במוסדות חינוך וברשויות המקומיות, וקובעת איסור פלילי על כל גורם שינסה להפריע לכך.

על פי הנוסח המוצע, רשות מקומית לא תהיה רשאית להגביל הצבת עמדה להנחת תפילין כל עוד אינה חוסמת מעבר או מהווה סיכון לשלום הציבור, והנהלת מוסד חינוך תהיה מנועה מלמנוע מתלמידים או מעובדים להניח תפילין בשטח המוסד. הפרת ההוראות תהווה עבירה פלילית שעונשה קנס.

שר החינוך, ח"כ יואב קיש, בירך על המהלך: "זהו חוק ראוי ואני תומך בו. הסדרנו זאת בתוך בתי הספר באמצעות חוזר מנכ"ל, ובמשרד החינוך עשינו מהלכים שלא נעשו מעולם כדי לחזק את הזהות היהודית והקשר לשורשים. הדבר הכי בסיסי וטבעי הזה לא היה צריך להיות כלל בחקיקה".

בדברי ההסבר להצעה, שגובשה בשיתוף מכון יכין וזכתה לתמיכת הסיעות החרדיות, צוין כי מצוות הנחת תפילין היא מן המצוות המרכזיות במסורת היהודית, והזכות לקיימה מהווה חלק בלתי נפרד מחופש הדת והפולחן.

יוזמי ההצעה מציינים כי היא נועדה לתת מענה לקשיים ולחסמים בירוקרטיים שהופיעו בשנים האחרונות סביב הצבת דוכני תפילין וקיום המצווה בפרהסיה, ומהווה נדבך נוסף ליוזמות קודמות שעסקו בהגנה על סממני הזהות היהודית במרחב הציבורי.