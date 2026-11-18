שמחה מרגשת: אהרון זולדן, בנו של עידו (עידודי) זולדן הי"ד, שנרצח בפיגוע ירי בשומרון, התארס הערב (רביעי) עם בחירת ליבו צורית קליין.

האירוסין נערכו יומיים בלבד לפני יום השנה לרצח אביו, שיחול ביום שישי הקרוב, י' בכסלו.

מרים זולדן, אמו של עידו וסבתו של החתן, סיפרה לערוץ 7 על ההתרגשות הגדולה ועל הזיכרונות המלווים את המשפחה דווקא ברגעי השמחה. "ביום הלוויה אמרה לי חגית ריין, אחרי שהיא איבדה את בנה, 'מרים, אשריכם'. ואני אומרת לה, 'מה אשרינו? אנחנו היום קוברים את עידודי שלנו'. אז היא אומרת לי, 'אשריכם שהוא השאיר לכם שני ילדים'".

מרים הוסיפה בהתרגשות: "הנה אני רואה שהיא באמת צדקה. היום, ברוך השם, אנחנו זוכים להיות באירוסין שלו. ובאמת, יש המשכיות, ולא נגדע עץ. ויש ענפים, יש שורשים".

לדבריה, השמחה הגדולה מהולה גם בכאב על חסרונו של בנה. "ברוך השם, באמת התרגשות גדולה, שמחה גדולה, ומהולה בזיכרונות קשים של עידודי שלא נמצא איתנו".

לשמחה המשפחתית נוסף גם קשר מיוחד בין שתי המשפחות: אביה של הכלה, נועם קליין מ'המקום', היה חברותא של עידו זולדן הי"ד בתקופת לימודיהם בישיבה הגבוהה בבית אל. כעת, שנים לאחר מכן, ילדיהם מקימים יחד בית בישראל.

בני הזוג בחרו לפתוח את הודעת האירוסין בפסוקים מספר תהילים: "נפשנו חכתה לה' עזרנו ומגננו הוא. כי בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו. יהי חסדך ה' עלינו כאשר יחלנו לך".

בהמשך כתבו: "בלב מלא הודיה עצומה לה' יתברך על חסדיו האינסופיים, שמחים ומתרגשים לבשר על אירוסינו, צורית ואהרון".