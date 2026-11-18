אחרי כ-40 שנות כהונה כרב היישוב מעלה לבונה שבבנימין, נערך אמש (שלישי) ערב פרידה והוקרה לרב יאיר שחור ולרעייתו הרבנית נעמי.

באירוע השתתפו תושבי היישוב, רבנים, בני משפחה וראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ, שהעלו על נס את פועלם של הרב והרבנית ואת השפעתם על חיי הקהילה לאורך ארבעה עשורים.

הרב שחור ליווה את מעלה לבונה במשך עשרות שנים, שבהן שימש כתובת לתושבים בשאלות הלכתיות, משפחתיות וקהילתיות, לצד מסירת שיעורי תורה והנהגת חיי הדת ביישוב. במקביל לתפקידו כרב היישוב, ייסד את מכינת "מכלול", המשלבת לימודי תורה עם לימודי הנדסאים, ושימש כממונה כשרות אזורי מטעם המועצה הדתית מטה בנימין. הרב שחור, שהוסמך לרבנות בידי הרבנים הראשיים הרב אברהם שפירא והרב מרדכי אליהו, עוסק גם במענה לשאלות הלכתיות בתחומי הרפואה והחיים במסגרת ארגון "קדושת החיים".

אחד הרגעים המיוחדים בערב היה בדבריו של הרב שלמה יוסף וייצן, רב היישוב פסגות וחברו הקרוב של הרב שחור זה שנים ארוכות. הרב וייצן אמר: "להיות רב יישוב זה לא תפקיד שנגמר בחמש אחר הצהריים. זו שליחות שנמשכת בכל שנייה ושנייה מהחיים. כמו שמזוזה אינה זזה מפתח הבית, כך הרב הוא המזוזה של המקום. הוא נמצא שם תמיד, חלק בלתי נפרד מחיי הקהילה. בסופו של דבר, רב נמדד לא רק בדברים שהוא אומר, אלא עד כמה הוא באמת נמצא עם המקום ועם האנשים שהוא מלווה".

גם בני המשפחה התייחסו למפעל החיים המשותף של הרב והרבנית נעמי, שלצד בעלה הייתה שותפה משמעותית לעשייה התורנית והקהילתית, בין היתר במסירת שיעורים לנשות היישוב.

חתנם, הרב שמיר שיינטופ, סיפר על המקום שתפסה הרבנות בחיי המשפחה ועל הקשר האישי שנוצר עם תושבי היישוב לאורך השנים.

"רבנות של יישוב היא בסופו של דבר שליחות של משפחה שלמה. הרבנית נעמי היא לא רק אשת הרב, היא גם הרבנית של הקהילה. ההשפעה שלהם לא הסתכמה בשיעורי תורה ובפסיקת הלכה, אלא הגיעה לפרטים הקטנים ביותר של חיי התושבים", סיפר הרב שיינטופ. לדבריו, "אנשים הגיעו לרב אפילו עם תעודת הציונים של הילד כדי להתייעץ איך נכון להגיב, לצד שאלות של שלום בית והתמודדויות אישיות. זו רבנות שנמצאת עם האנשים בכל רגע, מתוך מסירות ומידות טובות. אנחנו כמשפחה שואבים כוח מהשליחות המיוחדת הזאת".

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ, שהשתתף באירוע, התייחס בדבריו ליכולתו של הרב שחור לשלב בין הנהגה רוחנית לבין התמודדות עם אתגרי החיים המעשיים, ושיתף מניסיונו האישי בעבודה המשותפת עמו בתחום הכשרות ובסוגיות ציבוריות שונות: "יש משהו מיוחד בהנהגה רוחנית ותורנית שיודעת להיות שותפה מלאה גם להנהגה המעשית. הרב שחור הצליח במשך עשרות שנים לחבר בין עולם התורה לבין אתגרי החיים בשטח.

ראיתי זאת מקרוב בעבודתו בתחום הכשרות בבנימין, ביכולת לשמור על רמה הלכתית גבוהה ובאותה נשימה להבין את צורכי העסקים ואת המציאות המורכבת. היכולת הזאת להכניס את העולם הרוחני לתוך העולם המעשי היא חלק ממה שמאפשר לנו לפעול ולצמוח כאן ביהודה ושומרון".

גנץ סיכם ובירך: "הרב והרבנית האירו במשך שנים את מעלה לבונה ואת בנימין כולה, ואני מאחל להם שימשיכו להפיץ את האור המיוחד הזה עוד שנים רבות, לטובת היישוב ועם ישראל כולו".

גם יו"ר המועצה הדתית בנימין, הרב ישי איתן, התייחס בדבריו למפעל חייו של הרב שחור ולתרומתו לחיי התורה והקהילה במעלה לבונה, לצד פעילותו רבת השנים בתחום הכשרות בבנימין.

"הרב שחור הגיע למעלה לבונה כאדם צעיר בשנות העשרים לחייו, ובמשך ארבעים שנה הקים כאן קהילה לתפארת וחיי תורה תוססים וענפים. הוא לא רק הביא עמו את התורה שקיבל מרבותיו, אלא ידע גם לעורר את הכוחות הפנימיים של הקהילה, ליזום ולפעול כדי שיצמחו מתוכה עוד ועוד עשייה תורנית", אמר הרב איתן.

הוא הוסיף: "גם היום הרב ממשיך לשמש כיו"ר ועד רבני הכשרות בבנימין וכמורשה חתימה על תעודות הכשרות, תפקיד שהוא ממלא בהתנדבות מלאה ונדרש בו להתמודד עם סוגיות מורכבות יום ולילה. באתי לומר לרב ולרבנית תודה גדולה על עשרות שנים של מסירות, תורה ועשייה למען הציבור".