הרבנות הראשית לישראל פרסמה היום (רביעי) אזהרה מפני שני בתי עסק המציגים תעודות כשרות שניתנו בידי רבני יישובים מחוץ לתחום סמכותם.

האזהרה מתפרסמת בעקבות כניסתו לתוקף של תיקון מספר 5 לחוק איסור הונאה בכשרות, המבטל את האפשרות הכללית שניתנה במסגרת רפורמת הכשרות של השר לשעבר מתן כהנא לרבנים מקומיים להעניק כשרות מחוץ לתחומם.

בעדכון הכשרות מזהירה הרבנות מפני קייטרינג "חליפה אירועים", המוצג ככשר בהשגחת הרב יצחק אמיתי, רב היישוב צרופה. הרבנות קובעת כי אין בסמכותו להעניק כשרות מחוץ לתחום יישובו ומבהירה: "אין לאשר אירועים אלו ככשרים ושומר נפשו ירחק!".

אזהרה נוספת פורסמה בנוגע ל"החוויה הבדואית - מטבח" ביישוב סלמה, שהציג תעודת כשרות החתומה בידי הרב דוד פרץ, רב פקיעין החדשה. הרבנות הבהירה: "אין תוקף לתעודה ואין בסמכותו של הרב ליתן כשרות מחוץ לפקיעין החדשה".

בארגון כושרות בירכו על כניסה לתוקף של החוק החדש: "אנו שמחים שחוק הכשרות החדש נכנס לתוקף, ושאחת המכשולות הגדולות שנוצרו ברפורמת הכשרות של מתן כהנא, האפשרות של רב מקומי להעניק כשרות בכל רחבי הארץ, הגיעה לסיומה".

עוד הוסיפו: "כעת האחריות והסמכות חוזרות לרב המקומי בתחומו, והוא יוכל לפעול באופן מקצועי וענייני, בהתאם לנהלי הכשרות של הרבנות הראשית, תוך הפעלת מערך השגחה ופיקוח מסודר. אנו מקווים שבקרוב יושלם גם המהלך להעסקת משגיחי הכשרות באמצעות מערך מוסדר, באופן שיחזק את עצמאותם המקצועית ואת אמון הציבור בכשרות".