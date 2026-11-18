ח"כ בועז ביסמוט

ח"כ בועז ביסמוט (הליכוד), שכיהן בכנסת הקודמת בתפקיד יו"ר ועדת החוץ והביטחון, הביע אופטימיות בעקבות הפגישה הממושכת בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ואמר כי הוא רואה בה סימן מעודד לאפשרות של הקמת ממשלת אחדות.

"מדינת ישראל רוצה היום את החיבור הזה בינינו, את ממשלת האחדות הזאת בעם ישראל, ולכן כל פגישה שכזו היא דבר טוב", אמר ביסמוט.

כשנשאל על הוויתורים הפוליטיים שהליכוד תהיה מוכנה לעשות כדי להגיע להסכם, השיב כי כל משא ומתן מחייב פשרות, אך הדגיש שעמדת מפלגתו היא לפתוח בשיחות ללא תנאים מוקדמים.

הוא הוסיף "בפוליטיקה תמיד יש מחיר, אבל אני גם יודע שאין תנאים מקדימים. כדי שנגיע באמת לסיכום, כדי שנגיע להבנות, כדי שנגיע אפילו לחתימה על ממשלת אחדות - צריך לדבר".

בריאיון לערוץ 7 התייחס ביסמוט גם למגעים הקואליציוניים עם המפלגות החרדיות, וטען כי אנשים וארגונים שתקפו אותו בעבר בעקבות קידום חוק הגיוס פונים אליו כעת ומבקשים להתנצל.

"אני מקבל המון הודעות מאנשים שמבקשים ממני סליחה. הם רואים בדיוק עד כמה היה כאן בלוף, עד כמה היה כאן קמפיין שקרי, עד כמה הלכו לי באופן אישי על הראש, והוציאו דיבתה של אוכלוסייה שלמה במדינת ישראל, האוכלוסייה החרדית", אמר.

ביסמוט האשים חלק מחברי הכנסת שהתנגדו למהלכיו בכך שפגעו בו ובבני משפחתו במהלך הדיונים על החוק, וטען כי כעת הם נמנעים מלהשמיע את אותן האשמות. "כמה מחברי הכנסת כאן עשו מעשה נבלה, לא פחות ולא יותר. הם הלכו לנו על הראש, ואנחנו ספגנו את הביקורת, אנחנו והמשפחות שלנו".