הושלם תרגיל תדלוק משותף לחילות האוויר של ישראל ויוון

חיל האוויר הישראלי וחיל האוויר היווני קיימו ביום שני השבוע תרגיל משותף בשמי יוון, שבמהלכו תרגלו הצוותים טיסות מבצעיות ותדלוק אווירי של מטוסי קרב לטווחים ארוכים.

התרגיל נמשך מספר שעות והתמקד ביכולת לתדלק מטוסי קרב במהלך טיסה, באופן המאפשר להם להמשיך בביצוע משימותיהם לטווחים ארוכים. במהלך האימון חברו מטוסי הקרב למטוסי התדלוק, קיבלו דלק באוויר והמשיכו בפעילותם.

באימון השתתפה טייסת 120 של חיל האוויר הישראלי, שמשימתה המרכזית היא תדלוק אווירי של מטוסים בטיסות ארוכות טווח. יכולת זו מהווה מרכיב מרכזי במה שמוגדר בחיל האוויר כ"זרוע הארוכה" של מדינת ישראל.

מלבד תרגול התדלוק עצמו, אפשר האימון לצוותי האוויר של ישראל ויוון להתנסות בפעילות מבצעית משותפת, להחליף ידע ולשפר את התיאום ביניהם.