גורמים חרדיים המעורבים במשא ומתן הקואליציוני גיבשו רשימת דרישות לקראת המשך השיחות עם גוש מתנגדי נתניהו, ובראשן חקיקת חוק שיעניק פטור משירות צבאי לתלמידי ישיבות, ללא סנקציות וללא יעדי גיוס.

על פי מסמך שנחשף בחדשות 13, החרדים מבקשים להבטיח שהחוק לא ייפסל בבג"ץ, ואף דורשים התחייבויות מוקדמות מצד בכירי המערכת המשפטית והצבאית לתמוך בהסדר ולהגן עליו בבית המשפט.

המסמך, הנושא את הכותרת "עקרונות לחוק גיוס מול גוש השינוי", נוסח לאחר הבחירות בידי עסקנים חרדים המשתתפים במגעים הפוליטיים. הוא הועבר לעיונם של רבנים בכירים וחברי כנסת מיהדות התורה, ונועד לשמש בסיס לדיונים עם גדי איזנקוט ואביגדור ליברמן.

במרכז הדרישות עומד הניסיון להגיע להסדר מחייב בסוגיית גיוס תלמידי הישיבות עוד לפני הקמת הממשלה הבאה. על פי הדיווח, גורמים חרדיים מבקשים להימנע ממצב שבו התחייבויות שניתנו במסגרת המשא ומתן אינן מתממשות לאחר השבעת הממשלה.

הדרישה הראשונית המופיעה במסמך היא להשלים את חקיקת חוק הגיוס עוד בטרם תושבע הממשלה. עם זאת, מתוך הכרה בקושי המעשי לעמוד בתנאי זה, מוצגת גם חלופה: צירוף נוסח החוק המוסכם כנספח להסכם הקואליציוני, באופן שיחייב את השותפות לקדם אותו לאחר הקמת הממשלה.

המסמך מציג דרישות מרחיקות לכת. ההחרדים מבקשים לקבוע פטור משירות בצה"ל לתלמידי ישיבות, ללא קביעת יעדי גיוס וללא הטלת סנקציות על מי שאינם מתגייסים.

עוד נדרש להפסיק את המעצרים ואת הצעדים הכלכליים שננקטים כלפי תלמידי ישיבות שאינם מתגייסים, עוד לפני השלמת החקיקה. לצד זאת כוללת רשימת הדרישות חנינה גורפת ומיידית לעריקים המוגדרים כלומדי תורה.

סעיף מרכזי נוסף במסמך הוא הדרישה לכלול בחוק הגיוס פסקת התגברות, בדומה להסדר שנקבע לפני כשלושה עשורים בחוק יסוד: חופש העיסוק. המטרה המוצהרת של הגורמים שניסחו את המסמך היא ליצור הסדר שיוכל לעמוד בפני ביקורת שיפוטית ולא ייפסל בבג"ץ.

על פי המסמך, ראשי כל הסיעות שיצטרפו להסכם הקואליציוני יידרשו לחתום על נוסח חוק הגיוס ולהתחייב שלא לשנות ממנו דבר, גם אם בהמשך תועלה נגדו התנגדות מצד גורמי הייעוץ המשפטי.

במקביל דורשים הגורמים החרדיים לקבל מראש את אישורם של בעלי התפקידים המשפטיים והביטחוניים הרלוונטיים להסדר. בין הגורמים המוזכרים במסמך נמצאים היועצת המשפטית לממשלה, היועצת המשפטית לכנסת, היועצת המשפטית של ועדת החוץ והביטחון, הרמטכ"ל, שר הביטחון, ראש אגף כוח האדם בצה"ל והפרקליט הצבאי הראשי.

על פי הדרישה, כל הגורמים הללו יתבקשו לחתום על ההסדר ולהצהיר כי יגנו על חוק הגיוס בפני בג"ץ. מדובר בדרישה לאישור מוקדם של ההסדר, עוד בטרם הושלמו הליכי החקיקה בכנסת.

לצד סוגיית הגיוס, שהיא המרכיב המרכזי במסמך, מופיעות דרישות נוספות הנוגעות למערכת החינוך החרדית וליחסי דת ומדינה.

הגורמים החרדיים דורשים להבטיח את עצמאותה של מערכת החינוך החרדית ולהסדיר את מעמדן של המורות החרדיות, כך שגם הן ייהנו מהשיפורים בתנאי ההעסקה שהושגו במסגרת הרפורמות במערכת החינוך הממלכתית.

עוד נכללת במסמך דרישה מפורשת לשמור על הסטטוס-קוו בנושאי דת ומדינה. דרישה זו מוצגת לקראת האפשרות להקמת ממשלה שבה יהיו שותפות גם מפלגות שהתמודדו בבחירות על בסיס עמדות חילוניות.