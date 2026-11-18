ח״כ צביקה מור

ח"כ צביקה מור הבהיר כי הקריעה שביצע אמש מעל דוכן הכנסת נועדה למחות על הסתמכותו של ח"כ מתן כהנא על קולות המפלגות הערביות בבחירתו לתפקיד יו"ר הכנסת, ולא לבטא התנגדות אישית.

בריאיון לערוץ 7 הסביר מור: "דיברתי על מה שקורה כאן, שמפלגות ערביות לאומניות שחפצות בהשמדתנו, שרואות בחמאס לכל היותר ארגון צדקה, הן אלה שעכשיו קובעות מה שקורה כאן. לא התייחסתי בכלל לעניין של מתן כהנא כדמות".

הוא טען כי בחירת יו"ר הכנסת היא רק אחד המהלכים שבהם גוש מתנגדי נתניהו יידרש להסתמך על המפלגות הערביות. "על כל דבר שהאופוזיציה תרצה לקדם היא תצטרך לשלם טבין ותקילין למפלגות הערביות. זה אובדן הריבונות שלנו במשכן הזה".

לצד התנגדותו לבחירת כהנא בתמיכת המפלגות הערביות, הביע מור תמיכה במאמצים להקמת ממשלת אחדות. "אנחנו יודעים שראש הממשלה מנסה לקדם ממשלת אחדות. גם אנחנו קוראים לכל הצדדים לכונן ממשלת אחדות, כי זה מה שעם ישראל צריך עכשיו".

לדבריו "אני חושב שיש לנו כאן רוב יהודי ציוני מוצק מאוד. ברגע שייכנסו לחדר מנהיגי שני הגושים, הם יסגרו ביניהם את הדברים. אני נגד חרמות - לא מחרימים אף אחד".