חברי הכנסת של ש"ס הגישו הצעת חוק שלפיה יופסקו מעצריהם של מיועדים לשירות ביטחון שטרם החלו בשירותם בשל אי-התייצבות, עד לכינונה של ממשלה חדשה.

ההצעה הוגשה בעקבות עמדת היועצת המשפטית לכנסת, שלפיה הסדרה כוללת של סוגיית הגיוס מחייבת חקיקה ממשלתית.

יו"ר ש"ס, אריה דרעי, תקף את המשך המעצרים וטען כי אין הצדקה לשלילת חירותם של בני ישיבות בזמן שלא ניתן להשלים את החקיקה. "הגיע הזמן להפסיק את ההתעמרות בציבור שלם ואת הקרע בעם", אמר.

הצעת החוק של דרעי מייצרת בעיה קשה לגוש מתנגדי נתניהו. גוש הימין צפוי לתמוך בה באופן מלא ובחדשות 12 דווח שהמפלגות הערביות שוקלות להימנע.

בימים בהם אביגדור ליברמן וגדי איזנקוט, בשם הגוש, מחזרים אחרי המפלגות החרדיות, הצבעה נגד הצעת חוק מסוג זה, עלולה למוטט סופית את האפשרות לקידום ממשלה שלפחות חלק מהח"כים החרדים יהיו שותפים לה.