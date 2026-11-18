היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, צפויה לחדש את ההליך להעמדתה לדין של ח"כ טלי גוטליב, באמצעות הגשה מחודשת של כתב האישום בעניינה לוועדת הכנסת.

על פי הדיווח ב-ynet, המהלך מתוכנן לאחר הקמת הממשלה החדשה וכינונה מחדש של הוועדה, שבה עשוי להשתנות הרוב שאפשר לגוטליב לשמור על חסינותה בכנסת היוצאת.

ההליך נגד גוטליב נוגע לפרסום שמו של בכיר בשירות הביטחון הכללי, בן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר. בעקבות הפרסום גובש נגדה כתב אישום, אולם בכנסת הקודמת נהנתה גוטליב מחסינות מפני העמדה לדין, הודות לרוב שהיה לקואליציה בוועדת הכנסת.

כעת, עם השינוי הצפוי בהרכב הוועדה בעקבות הקמת הממשלה, עשוי להשתנות גם היחס לבקשת היועצת המשפטית לממשלה.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב בחריפות לכוונת היועצת המשפטית לממשלה לחדש את ההליך, והודיע כי הוא מעניק גיבוי מלא לחברת הכנסת. "אני מגבה את ח"כ טלי גוטליב שעומדת באומץ מול גלי בהרב מיארה העבריינית ונלחמת בדיקטטורה המשפטית בלי להוריד את הראש".

לדבריו, "הניסיון המחודש של היועצת המשפטית לממשלה להעמיד לדין את ח"כ טלי גוטליב, לאחר שכנסת ישראל כבר העניקה לה חסינות, מעורר שאלות קשות על הפעלת סמכויות התביעה ועל כיבוד הכרעות הכנסת".

בן גביר המשיך ותקף את בהרב-מיארה באופן אישי, והאשים אותה בשימוש פסול בסמכויותיה. "היועמ"שית שבה ומנצלת את מעמדה ואת סמכויותיה באופן בלתי מרוסן, תוך פגיעה באמון הציבור במערכת אכיפת החוק. חסינות חברי הכנסת אינה חסד של היועמ"שית, ועצמאות הכנסת אינה כפופה לרצונה".

"זו רק ההתחלה - זה מה שמצפה לאנשי הימין מסע הרדיפה והציד רק יתעצם. לא במקרה עוצמה יהודית היא המפלגה שהכי מפחידה אותה. היא יודעת שאנחנו נחושים להביא להדחתה ולשים סוף לדיקטטורה המשפטית. לא נירתע", סיכם.