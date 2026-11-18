תושבת מרכז הארץ, בשנות ה-30 לחייה, נדבקה בכלבת ומאושפזת במרכז הרפואי אסף הרופא במצב אנוש, כך הודיע הערב (רביעי) משרד הבריאות.

בחקירה האפידמיולוגית שנפתחה בעקבות האבחון עלה חשד כי מקור ההדבקה הוא כלבה משוטטת שנמצאה בסוף חודש אוגוסט בכפר רות, סמוך למודיעין, ומתה ימים אחדים לאחר מכן.

בעקבות המקרה פרסם משרד הבריאות קריאה דחופה לכל מי שהיה במגע עם כלב משוטט באזור לפנות ללשכת הבריאות לצורך הערכת הצורך בטיפול מונע.

על פי המידע שנאסף בחקירה, הכלבה נמצאה ב-27 באוגוסט בשולי כביש בכפר רות ונאספה מהמקום. בתחילת חודש ספטמבר היא עברה ניתוח עיקור, אולם לאחר מכן חלה הידרדרות במצבה והיא מתה.

האבחון של תושבת המרכז בוצע במסגרת בדיקות במרכז הארצי לכלבת שבמכון הווטרינרי על שם קמרון, הפועל במסגרת השירותים הווטרינריים של משרד החקלאות וביטחון המזון.

בעקבות גילוי המחלה פועלות רשויות הבריאות והווטרינריה לבירור נסיבות המקרה ולזיהוי חשיפות נוספות אפשריות לנגיף.

במקביל לחקירה, משרד הבריאות פנה לציבור בבקשה לסייע באיתור חשיפות אפשריות באזור שבו נמצאה הכלבה. כל מי שהיה במגע עם כלב משוטט באזור כפר רות לפני כשלושה חודשים מתבקש לפנות בהקדם ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו, כדי לבחון אם עליו לקבל טיפול מונע נגד כלבת.