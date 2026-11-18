נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע בשיחות פרטיות תסכול מסגנו, ג'יי די ואנס, בעקבות התבטאויותיו על הקשר בין המלחמה באיראן לבין הפסד המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע.

בניו יורק טיימס דווח כי טראמפ התאכזב מכך שוואנס לא התייצב בפומבי להגנת ההחלטה לתקוף באיראן ולא הבהיר כי מדובר, לשיטתו של הנשיא, בהחלטה נכונה.

לפי הפרסום, ואנס טען כי החלטת הממשל לצאת למתקפה נגד איראן הייתה הסיבה להפסד הרפובליקנים בבחירות האמצע. בתחילה טראמפ לא ייחס חשיבות מיוחדת לדבריו של סגנו, אולם בהמשך שינה את יחסו להתבטאויות.

בשיחות פרטיות שקיים לאחר מכן, התלונן הנשיא על כך שוואנס לא הגן בפומבי על ההחלטה הצבאית. על פי הדיווח, טראמפ ציפה מסגנו להבהיר כי למרות תוצאות הבחירות, המהלך נגד איראן היה מוצדק.

באותן שיחות התייחס טראמפ גם לשר החוץ האמריקני, מרקו רוביו, והביע כלפיו הערכה. לפי הניו יורק טיימס, הנשיא שיבח את רוביו ואמר כי הוא עשוי להיות מועמד חזק של המפלגה הרפובליקנית בבחירות לנשיאות ארצות הברית בשנת 2028.