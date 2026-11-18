הלוויה לרבנית שלומית רוזן

מאות בני אדם ליוו היום (רביעי) למנוחות את הרבנית שלומית רוזן ז"ל, אשתו של הרב ישראל רוזן ז"ל, שעמד במשך שנים בראש מכון צומ"ת.

במהלך מסע ההלוויה נשאו דברים בני משפחה ובהם הרב רא"ם הכהן ובנה אביה, ששרטטו את דמותה של אישה בעלת עוצמה פנימית, חוכמת חיים, מידות טובות ומסירות ללא גבול.

הרב רא"ם הכהן עמד בדבריו על הבית שבו גדלה הרבנית רוזן ועל המורשת הרוחנית שספגה מהוריה. "שלומית גדלה בבית עם אבא איש מוסר ועם אמא עם תורת חיים גדולה", אמר הרב. "דודה שלומית זכתה כל חייה שדמות דיוקנם של אביה ואמה היו לנגד עיניה".

הרב הכהן סיפר כי אביה של הרבנית למד אצל רבי ירוחם, וכי גם החלוציות הציונית של המשפחה הייתה נטועה עמוק בעולם המוסר. "כל החלוציות הציונית של סבא הייתה באור המקיף של תנועת המוסר", אמר.

לדבריו, הרבנית רוזן נשאה עמה לאורך חייה את המורשת שקיבלה משני הוריה: "דודה שלומית קיבלה את החותם של האמת מסבא, ואת חוכמת החיים והשקט של סבתא". את דמותה סיכם הרב הכהן במילים: "אצל דודה שלומית הייתה אצילות שקטה".

בנה של הרבנית, אביה, שיתף את המשתתפים במשפט שליווה את אימו לאורך חייה ושיקף את תפיסת עולמה: "לאמא היה משפט: בחיים עושים מה שצריך ולא מה שרוצים".

הוא תיאר את הבית שבו גדל כבית של חסד והכנסת אורחים, שהיה פתוח תמיד בפני כל אדם. "הבית היה פתוח כמו של אברהם אבינו", סיפר. "מעולם לא שמעתי את המילה 'לא מתאים'. היא נענתה לכל בקשה".

לדבריו, אימו לא הסתפקה בתפקיד של מי שעומדת לצד בעלה, אלא הייתה שותפה פעילה ומשמעותית בעשייה ובשליחות המשפחתית. "לא רק האישה מאחורי אבא, אלא חלק אינטגרלי שעושה מה שראוי ונכון לעשות".