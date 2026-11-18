רכבו של ח"כ מאיר פרוש מיהדות התורה נחסם הערב בידי מפגינים חרדים קיצונים, לאחר שנקלע להפגנה שהתקיימה בירושלים.

במשך זמן קצר לא התאפשר לרכב להמשיך בדרכו, עד שחלק מהמפגינים סייעו לפנות את הדרך והנהג הצליח להיחלץ מהמקום.

בעקבות האירוע פרסם חברו לסיעה, ח"כ אליקים שטארק, הודעת גינוי חריפה נגד המפגינים שחסמו את רכבו של פרוש.

"אני מגנה בכל פה את תקיפת רכבו של ידידי שלוחא דרבנן ח"כ הרב מאיר פרוש על ידי קומץ פורעים באיצטלה דקדושה וקנאות מזויפת", מסר שטארק.

לדבריו, "לא יעלה על הדעת שמי שבכל צעד וצעד פועל אך ורק בהכוונתם של גדולי ישראל, יהפוך למוקד לפריקת זעם של גורמי שוליים שמנסים ליצור אנרכיה בתוך הציבור החרדי", אמר. "הימים בהם הציבור החרדי שתק על פרעות פנימיות מתוך פחד וחרדה, הסתיימו".

"אני קורא לכל חברי הכנסת החרדים מכל הסיעות והמפלגות לעמוד כחומה בצורה מאחורי כל חבר כנסת שיותקף 'בעוון' השליחות הציבורית שהטילו עליו גדולי ישראל ורבבות אזרחים שבחרו בו בקלפי", סיכם שטארק.