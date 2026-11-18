מאות חסידי ויז'ניץ נכנסו הלילה (חמישי) לקבר יוסף שבשכם שבשומרון, למעמד תפילה מיוחדת לרפואתו של האדמו"ר - מראשי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל הרב ישראל הגר.

את הכניסה הוביל בנו הבכור של האדמו"ר אב"ד הרב חיים מאיר הגר ואחיו הרב יעקב מרדכי הגר, והרב יצחק ישעיה הגר, יחד איתם נכנסו רב השומרון הרב אליקים לבנון, וראש מועצת שומרון יוסי דגן, שקיבל את הרב בלחיצת יד חמימה.

מאות חסידים פצחו בשירה ובקריאת פרקי תהילים בהובלת בנו הבכור של האדמו"ר אב"ד הרב חיים מאיר הגר.

הכניסה היוותה עבור החסידים ועבור בניו של האדמו"ר סגירת מעגל. לפני 14 שנה נכנס אביהם האדמו"ר מויז'ניץ לקבר יוסף ואף קבע מזוזה בפתח הציון, אז גם נפגש עם רב השומרון הרב לבנון.

לפני מספר חודשים הגיע אב"ד ויז'ניץ הרב חיים מאיר הגר יחד עם ראש מועצת שומרון לתפילה בקבר יוסף ואמר: "אני רוצה לברך את התושבים של האזור, שיש להם את הזכות לבנות את ארץ ישראל, בזכות זה שאנחנו יכולים לבוא לקבר יוסף. השם יעזור שיהיה לכם אך טוב: ברוחניות ובגשמיות. ובזה שאתם שומרים עלינו, על עם ישראל, שיהיה לכם גם שמירה ויהיה לכם רק בשמחות ובלי בעיות. והכל יהיה על מי מנוחות עד שיגאלנו גאולת עולמים במהרה בימינו אמן".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "אנחנו, כולנו, בשם כל תושבי השומרון, מברכים את כבוד הרב, ואת הרבי - שתהיה בעזרת השם רפואה שלמה. בזכות התפילה הקדושה שלכם כאן, בזכות שאנחנו ביחד, מחוברים לתורה, מחוברים לעם שלנו ומחוברים לארץ שלנו, הקדוש ברוך הוא יברך את עם ישראל בניצחון ובשמירה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להוסיף תורה, ויישוב הארץ, ואחדות בינינו בעזרת השם".