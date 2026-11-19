שנה לאחר פיגוע הטרור הקשה שהתרחש בחנוכה אשתקד בחוף בונדי שבסידני וטלטל את הקהילה היהודית באוסטרליה, הקים ארגון זק"א יחידה מבצעית חדשה במלבורן.

במסגרת המהלך הוכשרו 23 מתנדבים מקומיים שיספקו מענה מהיר ומקצועי בזירות אסון, פיגועי טרור ומקרי מוות פתאומיים, תוך הקפדה על שמירת כבוד המת בהתאם להלכה היהודית.

בימים הקרובים צפויה לקום יחידה מקבילה גם בסידני.

בראש משלחת ההקמה וההדרכה עומדים מנכ"ל זק"א דובי ויסנשטרן, מפקד היחידה הבינלאומית יוסי לנדאו וראש מערך ההדרכה ג'קי ורטהיימר. ההכשרה המקיפה התקיימה באופן סמלי בבית הכנסת של קהילת 'עדת ישראל' - שנפגע בעבר באירוע הצתה - וכללה תכנים מקצועיים לצד עדויות אישיות מפעילות מתנדבי זק"א בזירות הטבח ב-7 באוקטובר.

בסיום ההכשרה הוענקו למתנדבים החדשים ציוד מבצעי מתקדם, תעודות הסמכה ותעודות מתנדב רשמיות של היחידה הבינלאומית.

טקס ההשקה החגיגי נערך בביתו של ר' רובי הרצוג OAM, בהשתתפות רב הקהילה הגאון רבי שלמה קאהן, סגן מנהיג האופוזיציה במדינת ויקטוריה דייוויד סאות'וויק, חבר הפרלמנט ג'ון ברנס וקצינים בכירים במשטרה המקומית. במהלך האירוע בירך הרב קאהן את המתנדבים על התגייסותם והביע תקווה כי לעולם לא יידרשו להפעיל בשטח את הידע שרכשו.

הישג משמעותי נוסף נרשם במהלך פגישת עבודה שקיימה המשלחת עם מפקח משטרת ויקטוריה, מרטין בורק.

בתום הפגישה אישר המפקח כי נהלי זק"א ושיטות העבודה של הארגון ישולבו באופן קבוע בהכשרות השוטרים המתקיימות אחת לחודשיים באקדמיה למשטרה, במטרה להגביר את המודעות לרגישויות הדתיות וההלכתיות בעת טיפול באירועים בקרב הקהילה היהודית.

היחידה החדשה במלבורן תנוהל על ידי חיים ובנימין קליין, מראשי חברה קדישא המקומית, ותפעל בליווי מקצועי שוטף של היחידה הבינלאומית של זק"א, כדי להבטיח מענה מיידי ועצמאי בשעת חירום ללא צורך להמתין להגעת צוותים מחוץ ליבשת.

מנכ"ל זק"א, דובי ויסנשטרן, מסר: "הפיגוע הקשה בסידני המחיש את החשיבות שבהקמת מערך מתנדבים מקומי ומקצועי. אנו מביאים לאוסטרליה ניסיון מבצעי של עשרות שנים בזירות אסון ברחבי העולם. הקמת היחידה במלבורן תאפשר לקהילה היהודית לקבל מענה מקצועי ומיידי בשעת חירום, ונמשיך לפעול בכל מקום שבו נידרש מתוך שליחות ומחויבות לכבוד המת".

יוסי לנדאו, מפקד היחידה הבינלאומית של זק"א, הוסיף: "הכשרנו 23 מתנדבים מסורים והענקנו להם כלים מקצועיים המבוססים על הניסיון שצברנו, בפרט בשבעה באוקטובר. החלטת משטרת ויקטוריה לשלב את נהלי זק"א בהכשרות השוטרים היא הישג משמעותי נוסף. נמשיך ללוות את היחידה ולהעניק למתנדבים את הגיבוי המקצועי הנדרש".