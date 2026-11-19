חשד לפשע שנאה: שריפה פרצה הלילה (חמישי) במסגד בכפר דחי הסמוך לעפולה, ובמקום התגלו כתובות בעברית שרוססו על המבנה.

לוחמי כבאות והצלה שהוזעקו למקום פעלו לכיבוי השריפה והצליחו להשתלט על האש. בעקבות גילוי הכתובות על המבנה נבדקת האפשרות כי השריפה נגרמה מהצתה מכוונת.

חקירת האירוע מתנהלת בשיתוף המשטרה וגורמי כבאות והצלה.

יו"ר רע"ם, ח"כ מנסור עבאס, הגיב: "מדובר בפשע שנאה, מעשה טרור וחילול מקום קדוש. זהו אינו אירוע בודד, אלא תוצאה ישירה של מסע ההסתה של הימין הקיצוני נגד האזרחים הערבים. קורא לראש הממשלה נתניהו - תפסיק את ההסתה. מתן לגיטימציה לאלימות מסכן חיי אדם".