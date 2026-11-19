נתן אשל, מקורבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס הלילה (חמישי) לפגישה הממושכת שהתקיימה אתמול בין נתניהו ליו"ר מפלגת ביחד, נפתלי בנט, וטען כי בנט הוא שביקש לקיים אותה.

"יש מי שמקשיב לתקשורת ויש מי שמקשיב לאמת. בנט ביקש להיפגש עם ראש הממשלה שאין לו חרמות. המחרים עם המוחרם", כתב אשל, והוסיף: "לא אופתע אם גם ליברמן יבקש".

בהמשך עבר אשל להתייחס למגעים הקואליציוניים שמנהל יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן עם המפלגות החרדיות, והטיל ספק באפשרות להגיע להסכמות שיענו על דרישותיהן.

"ליברמן קפץ ראש לבריכה של החרדים רק לא שם לב שאין בה מים. לא הרמטכ"ל ולא הייעוץ המשפטי ובוודאי לא הבג"ץ מתכוונים לשנות את מה שאמרו וכתבו בנושא חוק הגיוס. לחרדים ברור שללא פיסקת התגברות ונכונות למשבר חוקתי אין אפילו סיכוי של 1% שיקבלו 2% מדרישותיהם", כתב.

לצד הביקורת על המגעים בסוגיית הגיוס, תקף אשל גם את היחסים הפנימיים בין ראשי גוש מתנגדי נתניהו. "יש בריאה מוזרה של 4 ראשים שכל אחד רוצה דבר אחד, לחסל את שלושת האחרים, והם מרמים את השותפים שלהם ואפילו את עצמם".

את הביקורת חתם במשחק מילים על כינויו של הגוש הפוליטי: "תפזורת השינוי ולא גוש השינוי", והוסיף כי החרדים מבינים, לדבריו, שמדובר ב"אנדרוגינוס".