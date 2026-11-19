הצמיד שינצח את הטורט? הפיתוח החדש שמצליח לעצור את הטיקים

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יש רגעים קטנים בחיים שרוב האנשים אינם מקדישים להם מחשבה: לשבת בשקט בכיתה, לאכול ארוחה משפחתית או פשוט לחבק את ההורים. עבור ילדים ובני נוער המתמודדים עם תסמונת טורט, גם פעולות יומיומיות כאלה עלולות להיות מלוות בטיקים בלתי רצוניים ובמאמץ מתמשך להתמודד איתם.

כעת, פיתוח חדש מבריטניה מציע אפשרות להקלה באמצעות מכשיר קטן שנענד על שורש כף היד ונראה כמעט כמו שעון חכם רגיל.

הצמיד, פותח על בסיס מחקר שנמשך יותר מעשור. הוא אינו מציע ריפוי לתסמונת, אך על פי הנתונים שהציגה החברה המפתחת, השימוש בו הביא להפחתה בחומרת הטיקים אצל חלק ניכר מהמשתמשים.

תסמונת טורט, שמופיעה בעיקר אצל ילדים ובני נוער, מתאפיינת בטיקים - תנועות או קולות בלתי רצוניים שעלולים להפריע לפעילות היומיומית. אף שקיימים טיפולים שנועדו להקל על התסמינים, אין כיום טיפול שמביא לריפוי מלא של התסמונת, והאפשרויות הקיימות מוגבלות.

כאן נכנס לתמונה הצמיד החדש, שמציע דרך טיפול שונה מזו המוכרת. במקום נטילת תרופות או השתתפות ממושכת בטיפולים התנהגותיים, המשתמש עונד את המכשיר על פרק כף היד ומפעיל אותו.

הטכנולוגיה מבוססת על אלקטרודות המשולבות בצמיד ושולחות גירוי חשמלי עדין דרך העצבים, באופן שנועד להשפיע על הפעילות העצבית הקשורה לטיקים. הרעיון הוא לאפשר למשתמש להמשיך בשגרת יומו בזמן שהמכשיר פועל, בלי שיידרש לבצע פעולה נוספת בכל פעם שמופיע טיק.

בכתבה הוצגו עדויות של משתמשים המתארים את השינוי שחוו בעקבות השימוש בצמיד. אחד מהם תיאר מעבר כמעט מיידי מתנועה בלתי פוסקת לשקט גופני, לאחר שהפעיל את המכשיר.

עבור משפחה אחרת, השינוי קיבל משמעות אישית במיוחד. הורים של צעיר שסובל מהתסמונת סיפרו כי אחד הדברים שהקלו עליו יותר מכול היה האפשרות לחבק אותם. פעולה פשוטה לכאורה, שהפכה עבורו לרגע משמעותי בעקבות ההקלה בטיקים.

מעבר לעדויות האישיות, החברה המפתחת מציגה גם נתונים ממחקריה. על פי הממצאים שהוצגו, 60% מהמשתמשים דיווחו על הפחתה של לפחות 25% בחומרת הטיקים. עוד דווח כי בשימוש ממושך נרשמה ירידה נוספת בחומרת התסמינים.

מדובר בתוצאות מעודדות, אם כי חשוב להבחין בין הקלה בתסמינים לבין ריפוי. הצמיד אינו מעלים את תסמונת טורט, וגם הנתונים שהוצגו אינם מלמדים על היעלמות מוחלטת של הטיקים אצל כלל המשתמשים. עם זאת, עבור מי שמתמודד עם טיקים לאורך היום, גם הפחתה בחומרתם עשויה להיות בעלת חשיבות משמעותית.

אחד היתרונות המרכזיים שמציגים אנשי המקצוע בכתבה הוא הנוחות. בשונה מטיפולים שדורשים נטילת תרופות או הגעה למפגשים התנהגותיים ממושכים, הצמיד נועד להשתלב בחיי היומיום.

המכשיר עדיין נמצא בתהליך של הסדרה רפואית. על פי הדיווח, הוא כבר מוצע למכירה בבריטניה במחיר של מעט יותר מ-2,000 שקלים, אך החברה פועלת לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים כדי שיוכר באופן רשמי כמכשיר רפואי לטיפול בתסמונת טורט.

המחקר סביב הטכנולוגיה אינו מסתיים בטורט. החוקרים כבר בוחנים אפשרות להשתמש בגירוי החשמלי גם להקלה על רעד בקרב חולי פרקינסון.