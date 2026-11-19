ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, מתכנן לארח את בני הקהילה היהודית לחגיגת חנוכה במעונו הרשמי, אך ההזמנה כבר מעוררת מחלוקת.

חבר בית המחוקקים של מדינת ניו יורק לשעבר, דב היקינד, פרסם סרטון שבו קרא ליהודי העיר להחרים את האירוע, במחאה על סירובו של ממדאני להשתתף במצעד השנתי למען ישראל ועל עמדותיו כלפי המדינה היהודית.

"אני קורא לאחיי היהודים: הפגינו גאווה, הפגינו עוצמה, הפגינו אומץ. אל תגיעו לאירוע בגרייסי מנשן. ראש העיר ממדאני לא הסכים להשתתף במצעד למען ישראל בגלל הגאווה שלו, מפני שהוא מתנגד למדינה יהודית. גם אתם צריכים להפגין את אותה גאווה ואת אותה עוצמה כדי לעשות את הדבר הנכון", טען הייקינד.

הוא ציין כי ברור שלקהילה היהודית אין אפשרות להתעלם מראש העיר המכהן, וכי היא נדרשת לקיים עמו יחסי עבודה. עם זאת, לדבריו, אין בכך כדי לחייב השתתפות באירוע החגיגי שהוא מארח.

הקריאה של היקינד מגיעה על רקע ביקורת מתמשכת על התבטאויותיו ומדיניותו של ממדאני ביחס לישראל. כבר במהלך מערכת הבחירות לראשות העיר ספג ממדאני ביקורת על דברים שאמר ב-8 באוקטובר 2023, יממה לאחר מתקפת חמאס בישראל, וכן על סירובו לגנות את הסיסמה "להפוך את האינתיפאדה לגלובלית".

גם לאחר כניסתו לתפקיד המשיכו החלטותיו לעורר מחלוקת. ביומו הראשון כראש העיר ביטל ממדאני כמה צווים הנוגעים לישראל, שנחתמו בתקופת קודמו בתפקיד, אריק אדמס.

מוקדם יותר השבוע הודיע ממדאני גם על כוונתו לפרק את יחידת התגובה האסטרטגית של משטרת ניו יורק, SRG, שהוקמה בשנת 2015 לצורך טיפול בפעולות נגד טרור וניהול הפגנות - רובן אנטי-ישראליות.

ההחלטה עוררה ביקורת מצד מנהיגים בקהילה היהודית, שהזהירו כי פירוק היחידה עלול לפגוע בביטחונם של תושבים ומוסדות יהודיים בעיר. החששות שהועלו נגעו בין היתר לבתי כנסת, לעסקים בבעלות יהודית ולמקומות נוספים שהיו יעד להפגנות נגד ישראל.

שעות אחדות לאחר פרסום סרטונו של היקינד, התייחס ממדאני פעם נוספת לעמדותיו כלפי ישראל. במהלך ועידת DealBook של הניו יורק טיימס נשאל ראש העיר על הודעה שפרסם לציון יום השנה למתקפת 7 באוקטובר, שבה הביע צער על הישראלים שנרצחו ונחטפו בידי חמאס, אך במקביל האשים את ישראל בביצוע רצח עם ברצועת עזה.

המראיין, העיתונאי אנדרו רוס סורקין, שאל את ממדאני אם לא היה ראוי להקדיש את 7 באוקטובר לגינוי מתקפת חמאס בלבד, ולהמתין ליום שלמחרת לפני השמעת ביקורת על פעולות ישראל.

ממדאני השיב: "כאשר ממשלת ישראל מבצעת רצח עם בפלסטינים, פעמים רבות ההגנה שתושמע, ולא משנה באיזה יום תישאל השאלה, תהיה הקשר ל-7 באוקטובר", טען ממדאני. לדבריו, "אותו יום אינו רק יום שבו בוצע פשע מלחמה חמור, אלא גם מועד ששימש להצדקת מה שאירע בעקבותיו".