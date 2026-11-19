הציור "עצי ערמון פורחים" של וינסנט ואן גוך נמכר ביום רביעי בבית המכירות סותבי'ס בניו יורק. לפי הוול סטריט ג'ורנל, סוחר האמנות ויליאם אקוואוולה זכה בהתמחרות לאחר שהציע 165 מיליון דולר.

העיתון דיווח כי המחיר כולל עמלות הגיע ל־190.4 מיליון דולר. בסיכום שפרסם סותבי'ס ננקב מחיר של 189.3 מיליון דולר. שני הסכומים גבוהים בהרבה מהשיא הקודם של ואן גוך במכירה פומבית, 117.2 מיליון דולר, ששולמו ב-2022 על היצירה "מטע עם ברושים".

ימים לפני המכירה ביקשו יורשיהם של סמואל והדוויג פישר להסיר את הציור מהמכירה. פישר, מו"ל יהודי גרמני, רכש אותו בפריז ב-1909. לאחר מותו עברה היצירה בירושה לאלמנתו, והמשפחה מכרה אותה ב-1936. לטענת היורשים, ההפסדים שספגה המשפחה בעקבות רדיפות הנאצים אילצו אותה להיפרד מהציור. עורך דינם דרש מסותבי'ס להראות שהיצירה נמכרה בשווי השוק שלה ושמשפחת פישר הייתה מוכרת אותה גם אלמלא הנסיבות באותה תקופה.

ביום שלישי, יממה לפני המכירה, הודיע סותבי'ס כי היורשים הגיעו להסכם עם משפחת בלקייר-ארייטה מארגנטינה, שהחזיקה בציור מאז 1975. פרטי ההסכם נשארו חסויים. יורשי פישר מסרו כי ההסכם מאפשר להכיר בסבל שעברה משפחתם בתקופה הנאצית.

ואן גוך צייר את היצירה במאי 1890 בכפר אובר-סור-ואז שבצרפת. בציור נראים עצי ערמון בשיא פריחתם, ומתחתם דמויות החוצות את הכיכר. יותר מ-130 שנה לאחר שהושלם, עמד הציור במרכז מכירת האוסף הארגנטיני, שכללה גם יצירות של קלוד מונה, אדגר דגה ופול סזאן והכניסה בסך הכול 412 מיליון דולר, לפי סותבי'ס.