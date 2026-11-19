אלפי בני אדם נכנסו הלילה (חמישי) לקבר יוסף בשכם במסגרת כניסה מאורגנת של המועצה האזורית שומרון, שנערכה בתיאום ובליווי כוחות הביטחון וצה"ל.

בין המתפללים היו מאות חסידי ויז'ניץ, שהגיעו יחד עם בניו של האדמו"ר, הרב ישראל הגר, למעמד תפילה מיוחד לרפואתו.

הכניסה התקיימה בסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים של המועצה האזורית שומרון. לצד אלפי המתפללים שהגיעו לציון במהלך הלילה, בלטה קבוצת חסידי ויז'ניץ שהתכנסה לתפילה משותפת בהשתתפות בני משפחת האדמו"ר, הנמנה עם ראשי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל.

את מאות החסידים הובילו שלושה מבניו של האדמו"ר: בנו הבכור, הרב חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, ואחיו הרב יעקב מרדכי הגר והרב יצחק ישעיה הגר. השלושה הגיעו כאורחיו של ראש המועצה האזורית שומרון, ונפגשו במקום עם רב השומרון, הרב אליקים לבנון.

עבור בני המשפחה והחסידים נשא הביקור משמעות מיוחדת, בשל הקשר של האדמו"ר עצמו לקבר יוסף ולרב השומרון. לפני 14 שנה הגיע האדמו"ר מוויז'ניץ לביקור בקבר יוסף, שבמהלכו אף קבע מזוזה בפתח הציון. באותו ביקור נפגש עם הרב אליקים לבנון, ובהמשך גם הגיע לביתו. כעת שבו בניו לאותו מקום, הפעם כדי להתפלל לרפואת אביהם..

בדרכם לציון שוחחו הרב לבנון וראש מועצת שומרון יוסי דגן באריכות עם בנו הבכור של האדמו"ר, הרב חיים מאיר הגר.

אחד הרגעים המרכזיים במעמד התרחש כאשר ראש המועצה העביר לידי הרב חיים מאיר הגר את נר השמן המיתולוגי של קבר יוסף. הבן הבכור הדליק את הנר לרפואת אביו, לעיני החסידים שהשתתפו בתפילה.

הכניסה לקבר יוסף נמשכה לאורך הלילה, ובשלב מאוחר יותר התקיימה גם כניסת נשים למתחם. את קבוצת הנשים הובילה הרבנית רחל בזק, ובה השתתפו נשים רבות שהגיעו ממקומות שונים ברחבי הארץ.

כל הכניסות נערכו כחלק ממסגרת הביקורים הקבועה שמארגנת המועצה האזורית שומרון בקבר יוסף, בסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים ובתיאום ובליווי צה"ל וכוחות הביטחון.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "קבר יוסף הוא מקום שמחבר את עם ישראל לשורשים שלו וגם מחבר בינינו. כאן מתפללים יחד אלפי יהודים מכל חלקי העם, ובתוכם בניו של האדמו"ר ומאות חסידי ויז'ניץ, בתפילה לרפואתו השלמה. לפני 14 שנה הגיע האדמו"ר לקבר יוסף וקבע מזוזה בפתח הציון, ובניו ממשיכים בדרכו. אנחנו שולחים ברכת רפואה שלמה לאדמו"ר ומסר של אחדות ועוצמה לכל עם ישראל. נמשיך לפעול כדי שכל יהודי יוכל להגיע לקבר יוסף בביטחון, להתפלל ולהתחבר למורשת שלנו. מתוך החיבור הזה נמשיך לבנות את השומרון ולחזק את מדינת ישראל כולה".

הוא הודה לפיקוד מרכז, לאלוף אבי בלוט, למפקד אוגדת איו"ש קובי הלר, למח"ט שומרון אל"מ דוד כהן, למפקד מג"ב שכם סגן ניצב ערין ולכל לוחמי צהל מג"ב וכוחות הביטחון שליוו את הכניסה