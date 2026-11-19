מעצר החשוד באיומים על אריה קינג

פלסטיני מחברון נעצר נעצר בחשד שאיים ברצח על סגן ראש העיר ירושלים אריה קינג - ואף השמיע איום בביצוע מעשה טרור.

המעצר בוצע בעקבות חקירה סמויה שניהלה היחידה המרכזית של מחוז ירושלים במשך מספר שבועות, לאחר שקינג דיווח למשטרה על איומים שקיבל במסגרת התכתבות עם אדם על רקע עיסוקו.

על יתר פרטי הפרשה הוטל צו איסור פרסום.

במסגרת החקירה נעשה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, שבאמצעותם הצליחו החוקרים לזהות את החשוד ולאתרו בחברון. שלשום בשעות הלילה פשטו שוטרי הזרוע המבצעית של ימ"ר ירושלים, יחד עם שוטרי תחנת חברון וכוחות מחטיבת יהודה, על ביתו של החשוד והוא נלקח לחקירה.

הכוחות ערכו חיפוש בביתו ותפסו את מכשיר הטלפון הנייד שלו. על פי החשד, זהו המכשיר שבאמצעותו נשלחו האיומים לנבחר הציבור.

החשוד צפוי להיות מובא היום בפני בית המשפט הצבאי בעופר, שם תוגש בקשה להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה.