שר המורשת עמיחי אליהו תקף הבוקר (חמישי) בחריפות את האפשרות להקמת ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות, והשווה בין תמיכה באנשי הנוח'בה בעזה לבין תמיכה בנאצים.

בריאיון לכאן רשת ב', הדגיש אליהו כי אינו מכנה את חברי הכנסת הערבים נאצים, אך טען כי הם תומכים בנאצים.

"כבן למשפחה של ניצולי שואה, האם סבא וסבתא שלי היו יושבים עכשיו עם נאצים ביחד?", תהה אליהו במהלך הריאיון.

בהמשך ביקש להבהיר את דבריו והדגיש: "אני לא אומר שחברי הכנסת הערבים הם נאצים, אבל אני אומר שהם תומכים בנאצים", אמר.

הוא הוסיף "כשמישהו מקדיש את הבחירות לנוח'בה בעזה - מבחינתי הוא תומך בנאצים בהחלט".