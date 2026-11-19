בית משפט השלום בירושלים חייב את פעיל השמאל אריק אשרמן, העומד בראש ארגון "תורת צדק", לשלם פיצויים והוצאות משפט בסכום כולל של 60 אלף שקל למשפחה יהודית מכוכב השחר, לאחר שתיעד אותה במהלך טיול בשטח פתוח והאשים את בני המשפחה בפלישה לקרקע ובהפרת החוק.

בפסק הדין קבעה השופטת טלי להב כי ההאשמות שפרסם אשרמן לא הוכחו וכי מדובר בפרסום מכפיש, מבזה ומשפיל.

התביעה הוגשה בשם המשפחה באמצעות עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו, בעקבות אירוע שהתרחש בשנת 2024 באזור נחל ייט"ב. שישה מבני המשפחה, הורים וילדיהם, טיילו במקום כאשר אשרמן תיעד אותם והטיח בהם האשמות על התנהלותם.

אשרמן טען כלפי בני המשפחה כי הם מבצעים "איסור נגד התורה", "פולשים לאדמות" ו"רומסים את החוק ומחנכים לא טוב את ילדיהם". האירוע תועד ושודר בשידור חי בעמוד הפייסבוק של אשרמן, ובמהלכו נחשפו גם פניהם של הילדים הקטינים.

בתביעה נטען כי הפרסום פגע בפרטיותם של בני המשפחה ובשמם הטוב, וכי חשיפת הקטינים נעשתה בניגוד להוראות החוק.

בפסק הדין בחנה השופטת להב את ההאשמות שייחס אשרמן למשפחה, ובפרט את טענתו כי בני המשפחה פלשו לקרקע. השופטת קבעה כי טענה זו לא הוכחה, והצביעה על אופיו של השטח שבו התקיים הטיול.

"בני המשפחה נצפים בפרסום מטיילים בשטח פתוח, שאינו מגודר ואינו מעובד. פרסום זה הכולל ייחוס מעשה עבריינות, למשפחה מן הישוב מחייב אבחנה ברורה בין ייחוס הגנת תום לב ו'אמת דיברתי' לבין מי שפרסם ללא בחינה מעמיקה טיול משפחתי, שמבוקש לייחס לו פלישה מכוונת לקרקע".

בית המשפט התייחס גם לעדותו של אשרמן עצמו, שממנה עלה כי פרסם את הדברים לפני שהשלים בירור עובדתי באשר לטענת הסגת הגבול.

בפסק הדין הודגש כי גם אדם הרואה בעצמו מי שפועל לחשיפת עבירות או למניעת פגיעה מוסרית נדרש לנהוג באחריות כלפי מי שהוא מפרסם עליו האשמות. "תפקידו של הנתבע כפי שתואר על ידו, לתעד עבירה על החוק ואף גזל מוסרי, מקימה חובה מוסרית וחברתית גם שלא לפרסם קלון במי שאין בו קלון", קבעה השופטת.

בית המשפט קיבל את תביעת בני המשפחה בגין לשון הרע ופגיעה בפרטיות, וחייב את אשרמן לשלם להם סכום כולל של 60 אלף שקל, לרבות הוצאות המשפט.

עו"ד מנשה יאדו שייצג את המשפחה הגיב: "שנים שאשרמן פוגע בעם ישראל, וביסודות התורה בזמן שהוא עצמו מפרסם טענות שכאלה על אנשים אחרים. אשרמן הוא איש מריבה ומדון שתקף והטריד משפחה תמימה בלי שום הצדקה. אני שמח על פסיקת בית המשפט הצודקת".

ברקע הדברים, לפני מספר חודשים הוגש נגד אשרמן כתב אישום בפרשה אחרת, בחשד לתקיפת רועה צאן יהודי.