קריאה למחנה הימין להתארגן כצבא ולהיערך למלחמה, טענות על שינוי בהרכב האוכלוסייה הבדואית בנגב והאשמות חריפות כלפי המפלגות הערביות והמחאה נגד הממשלה נשמעו אמש (רביעי) בכנס "השאיפות הלאומיות של הערבים", שקיימו חוג הפרופסורים לחוסן לאומי ותנועת הביטחוניסטים.

הדברים נאמרו במהלך הרצאות ופאנל שעסקו ביחסים בין יהודים לערבים בישראל ובאתגרים שלדעת המשתתפים ניצבים בפני המדינה.

אחת ההתבטאויות הבולטות בכנס הייתה של ד"ר צבי סדן, שהשתתף בפאנל מטעם חוג הפרופסורים לחוסן לאומי וקרא להיערכות מאורגנת של המחנה הימני. "עם האתגר שעומד היום לפנינו - הימין צריך להתארגן כצבא ולהתכונן למלחמה. לא ליזום אותה, אבל להתכונן", אמר. סדן לא פירט בדברים שהובאו מהכנס מהי המלחמה שאליה התייחס או כיצד אמורה להיראות ההתארגנות שעליה דיבר.

סדן מתח ביקורת גם על תפיסת החברה הישראלית שהציג נשיא המדינה לשעבר ראובן ריבלין בנאום השבטים. לדבריו, התפיסה הזאת מעודדת חלוקה של החברה לקבוצות נפרדות. "ריבלין בנאום השבטים הציע לבנוניזציה של מדינת ישראל במודע ובמכוון", טען.

בהמשך דבריו התייחס סדן לציבור הערבי בישראל ולתהליכים שלטענתו התרחשו בקרבו. הוא האשים את המוסדות האקדמיים בישראל בתרומה להקצנת עמדות לאומיות בקרב ערבים. "הערבים עברו תהליך של רדיקליזציה באוניברסיטאות שלנו. מי שעורר את הלאומנות הערבית בתוך מדינת ישראל הם היהודים", אמר.

לצד הקריאה של סדן, עוררו עניין גם דבריו של המזרחן ד"ר מרדכי קידר, שהקדיש חלק מהרצאתו למפלגות הערביות ולדרכי ההשפעה הפוליטית שהוא מייחס לתנועות אסלאמיות. קידר הציג את פעילותן הפוליטית של מפלגות ערביות כחלק ממאבק רחב יותר. "ג'יהאד זה לא רק דרך הפצצה. ג'יהאד ההגירה זה מה שקורה באירופה ובארה"ב והג'יהאד הפוליטי זה מה שקורה בכנסת", טען.

קידר עסק גם בתופעת איחוד המשפחות בין גברים בדואים בנגב לנשים פלסטיניות מאזור חברון. לטענתו, התופעה משפיעה על זהותה של האוכלוסייה המקומית. "מאשרים פה איחוד משפחות של גברים עם נשים שהם מעולם לא הכירו. זה מה שקורה בנגב עם הבדואים. הביאו מאות, אם לא אלפי נשים מהר חברון. מה שקורה בנגב זה כבר לא בדואים - אלא זה פלסטינים", אמר. בדברים שנמסרו מהכנס לא הוצגו נתונים המאמתים את ההיקף המספרי שבו נקב.

בהמשך הרצאתו עבר קידר לעסוק במחאות נגד הממשלה, ובייחוד בהפגנות שהתקיימו בקפלן. הוא האשים את משתתפי המחאה בפגיעה במדינה ובחיל האוויר, וקשר את הדברים לתהליכים היסטוריים שלדעתו מאפיינים את החברה היהודית. "ההפגנות פה בקפלן זה הרס הבית במו ידיהם של היהודים. הרסו את חיל האוויר", אמר. לדבריו, "יש פה יצר של כילוי עצמי שהיהודים סובלים ממנו מימי מוחמד עד היום".

בפאנל שנערך במסגרת הכנס, בהנחיית עו"ד אודליה קדמי, השתתפו לצד סדן גם פרופ' אשר יהלום מחוג הפרופסורים לחוסן לאומי, איתי מדינה מתנועת הביטחוניסטים ועמית אסא, בכיר לשעבר בשב"כ. הדיון עסק בין היתר במפלגות הערביות וביחסן למדינת ישראל, ובמהלכו נשמעו טענות חריפות נוספות.

מדינה התייחס לרשימה המשותפת וטען כי היא קשורה מבחינה אידאולוגית לתנועת הפת"ח. "המשותפת היא המשך של הפת"ח", אמר. הוא מתח ביקורת גם על האפשרות לשיתוף פעולה פוליטי עם מפלגת רע"ם, תוך התייחסות לקשרים האידאולוגיים שהוא מייחס לה עם האחים המוסלמים.

"בכל העולם הערבי מוציאים את האחים המוסלמים מחוץ לחוק, בירדן, מצרים, ארה"ב, בכל מיני מדינות, ורק בישראל אומרים שהם יכולים להיות שותפים להקמת ממשלה", אמר מדינה. הטענה הוצגה במסגרת דבריו בכנס, ללא פירוט של המצב החוקי בכל אחת מהמדינות שהזכיר.

התבטאות חריפה נוספת נשמעה מפיו של עמית אסא, בכיר לשעבר בשב"כ, שהתייחס לתוצאות הבחירות והאשים מאות אלפי מצביעים בבגידה. "837 אלף אנשים בישראל בגדו בי בבחירות. אני נתתי להם זכויות והם בגדו בי", אמר.