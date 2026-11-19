נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נשיא סין שי ג'ינפינג ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין נפגשו היום (חמישי) בשנג'ן שבסין, במסגרת פורום שיתוף הפעולה הכלכלי של אסיה והאוקיינוס השקט (APEC).

במוקד הפגישה המשולשת ההיסטורית עמדו הסוגיה האיראנית והמאמצים להביא לסיום המלחמה באוקראינה, כאשר טראמפ הבהיר כבר בפתח השיחות כי ארצות הברית נחושה למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני.

"אנו פועלים למניעת הפצת נשק גרעיני לארצות אחרות", אמר הנשיא האמריקני בפתח המפגש. בהתייחסו לאיראן הוסיף: "זה מה שאנחנו עושים באיראן, לא נאפשר להם להשיג נשק גרעיני".

טראמפ ציין כי מלבד הסוגיה הגרעינית, השיחות בין מנהיגי שלוש המעצמות יעסקו גם במלחמה המתמשכת באוקראינה ובניסיונות להביא לסיומה.

הפסגה התקיימה לאחר סדרת פגישות נפרדות שקיים טראמפ עם שני המנהיגים. תחילה נועד עם נשיא סין שי ג'ינפינג, ובמהלך הפגישה הציג את ההסכמה בין וושינגטון לבייג'ינג בשאלת תוכנית הגרעין האיראנית.

לדברי טראמפ, שני המנהיגים "מסכימים שאסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני".

הנשיא האמריקני התייחס גם לחשיבותו של מצר הורמוז, והדגיש כי לארצות הברית ולסין יש אינטרס משותף בהבטחת מעבר הנפט והאנרגיה בנתיב הימי. "שנינו מרגישים זאת בעוצמה רבה", אמר.

לצד הנושאים הביטחוניים בלט גם היחס האישי שהפגין טראמפ כלפי נשיא סין. הוא הודה לשי על קבלת הפנים החמה, כינה אותו "חברי" וסיפר כי השניים קיימו כבר אמש שיחה שנמשכה שעתיים במהלך ארוחת הערב.

בפגישה עסקו הנשיאים גם ביחסים הכלכליים בין שתי המדינות, על רקע מלחמת הסחר והמחלוקות סביב המכסים. טראמפ התייחס למועצת הסחר שהקים עם סין בחודש מאי האחרון, וטען כי פעילותה תרמה לאיזון היחסים הכלכליים בין המדינות ולחלוקה הוגנת יותר של המכסים.

עם זאת, הנשיא האמריקני הבהיר כי בכוונתו להעלות בפני בייג'ינג דרישות נוספות בתחום הסחר החקלאי. לדבריו, הוא יבקש מסין "לעשות יותר למען החקלאים האמריקנים".

שי ג'ינפינג הציג מצדו תמונה חיובית של היחסים בין שתי המעצמות. הנשיא הסיני אמר כי היחסים עם ארצות הברית יציבים ונמצאים במגמת שיפור, והביע מחויבות להמשיך לפעול יחד עם טראמפ כדי "להובילם במסלול הנכון".

מלבד פגישתו עם שי, קיים טראמפ מפגש נפרד עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. הייתה זו הפגישה הראשונה בין השניים זה שנה.

על פי הודעת הקרמלין, המפגש התמקד בעיקר במלחמה באוקראינה, כשברקע נמשכים המאמצים המדיניים להביא לסיום הלחימה. במוסקבה הציגו את תוצאות השיחה באופן חיובי. בקרמלין מסרו כי פוטין יצא מהפגישה עם טראמפ "במצב רוח מצוין", אך לא נמסרו בדיווח פרטים על הסכמות מעשיות שהושגו בין הצדדים.

המפגשים בשנג'ן נערכו כשבין שלוש המעצמות קיימות מחלוקות בנושאים מדיניים, ביטחוניים וכלכליים. בין הסוגיות העומדות ברקע נמצאת מלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין, לצד הסנקציות שהטילו מדינות המערב על רוסיה בעקבות הפלישה לאוקראינה.

ברקע הדיונים עמדה גם האפשרות לתקיפה אמריקנית באיראן, לצד פעילותה של וושינגטון למניעת השגת נשק גרעיני בידי טהראן.