יממה לפני מינויו ליו"ר הכנסת, נפגש מתן כהנא יחד עם רועי פולקמן ממפלגת "ישר" עם חברי הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת ווליד אלהוואשלה מרע"ם.

בפגישה דרשו השניים להפסיק את השימוש בכינוי "תומכי טרור" כלפי חברי הכנסת הערבים, בטענה שהאמירות מובילות לאיומים ברצח נגדם. כך דיווח מיכאל שמש בחדשות 13.

לפי גורמים שעודכנו בפרטי הפגישה, כהנא הבטיח לבחון את הנושא בכובד ראש, אך טרם השיב לדרישה.

בינתיים, גם אתמול נשמע הכינוי במליאת הכנסת ללא אכיפה, למעט בזמן שטיבי ניהל את הישיבה והרחיק מהדוכן את מי שהשתמש בו.

אחמד טיבי הוריד מדוכן הנואמים בכנסת את חנמאל דורפמן

בין היתר, התעמת טיבי עם ח"כ חנמאל דורפמן (עוצמה יהודית). במהלך דיון במליאה פנה דורפמן לטיבי שניהל את הישיבה ואמר: "שיא ניגוד העניינים זה שיש סגנים של יו"ר הכנסת שתומכים בטרור. בעלי תפקיד ממלכתי תומכים בטרור".

הוא זעק לעבר הח"כ הערבי: "אתה תומך טרור! אתה לא יו"ר הכנסת, אתה יו"ר הטרור!"

בעקבות ההתבטאויות הורה טיבי להפסיק את נאומו של דורפמן. חבר הכנסת הורד מדוכן הנואמים ובהמשך הוצא מאולם המליאה.

טיבי הגיב בזעם: "אסור להגיד ליושב ראש תומך טרור. זו עבירה על החוק. הח"כ היחיד שהורשע בתמיכה בטרור זה יו"ר המפלגה שלך".