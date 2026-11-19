האם הבתים שבהם נרצחו צעירי כפר עזה במתקפת 7 באוקטובר יישארו במקומם כעדות לטבח, או שחלקם יועתקו לאתר הנצחה סמוך והיתר ייהרסו?

השאלה הזאת עמדה היום (חמישי) במרכז דיון בבית המשפט העליון, בעתירה שהגישו משפחות נרצחים משכונת "דור צעיר" בקיבוץ. המשפחות מבקשות למנוע את הריסת השכונה ולהבטיח כי זירת הרצח תישמר במיקומה המקורי, כחלק מהזיכרון ההיסטורי של מתקפת הטרור.

העתירה הוגשה על ידי תשעה עותרים מקרב משפחות הנרצחים, המיוצגים בידי עורכי הדין ד"ר דן חי, תומר ארד וסהר סבן. היא עוסקת בהחלטה להעתיק מספר מבנים משכונת "דור צעיר" לאתר הנצחה סמוך ולהרוס את יתר בתי השכונה. המשפחות טוענות כי הבתים אינם רק מבנים שנפגעו במתקפה, אלא עדות פיזית לאירועי הרצח, הלחימה והחטיפה שהתרחשו במקום ב-7 באוקטובר 2023.

לטענת העותרים, הריסת הבתים או העברתם למקום אחר תנתק אותם מהזירה שבה התרחשו האירועים ותגרום לפגיעה בלתי הפיכה בזיכרון ההיסטורי. המשפחות מבקשות כי המדינה תבחן את האפשרות לשמר את השכונה כאתר מורשת והנצחה לאומי, בטרם יבוצעו פעולות שלא ניתן יהיה להשיבן לאחור.

במרכז המחלוקת עומד גם המתח שבין הרצון לשקם את קיבוץ כפר עזה ולהשיב את החיים למסלולם לבין דרישת המשפחות לשמר את שרידי השכונה. העותרים מדגישים כי מבחינתם אין מדובר בשתי מטרות סותרות. לטענתם, מיקומה של שכונת "דור צעיר" בשולי הקיבוץ מאפשר לשמר אותה במקומה, תוך יצירת כניסה נפרדת ומרחב חיץ שיאפשרו לתושבים להמשיך בשגרת חייהם.

המשפחות מבקשות גם להבטיח כי עמדתן תישמע במסגרת ההחלטות על עתיד המקום, לרבות עמדתן של משפחות שכולות שאינן חברות באגודה השיתופית של הקיבוץ. לטענתן, החלטת חברי הקיבוץ אינה יכולה לבוא במקום בחינה של סמכויות המדינה לשימור אתר בעל חשיבות היסטורית ולאומית.

במסגרת העתירה מפנות המשפחות גם לעמדתו של שר המורשת, התומך בשימור בתי השכונה במקומם. לטענתן, טרם הושלמה הבחינה המקצועית הנדרשת וטרם התקבלה החלטה מנהלית מנומקת בשאלת שימור האתר. לפיכך, הן דורשות שלא לבצע הריסה או העתקה של המבנים עד להשלמת ההליך.

במהלך הדיון בבית המשפט העליון נשמעו גם דבריהם של חלק ממשפחות הנרצחים, שביקשו להביא בפני השופטים את עמדתן באשר לעתיד השכונה שבה איבדו את יקיריהן. בתום הדיון התייחסה השופטת יעל וילנר למורכבות הסוגיה ואמרה כי מדובר ב"סיטואציה קורעת לב מכל בחינה". היא הבהירה כי "ההכרעה בסוגיה תהיה שיפוטית", וכי החלטה תינתן בהמשך, לאחר עיון בתיק.

שר המורשת, עמיחי אליהו, אמר לערוץ 7 לאחר הדיון: "אנחנו מבינים את הכאב של בני הקיבוץ ומעודדים את שיקומו אך לא ניתן למחות את זיכרון הנרצחים. לא ניתן לאף אחד להשכיח את הזוועות, כבר היום יש מי שמבקשים לשכוח אותן ויושבים עם תומכי טרור".

הוא הדגיש כי "הזזת הבתים תיפגע באופן ישיר בזיכרון הטבח ובנרטיב שלנו בעולם נגד מי שמכחישים את הטבח. אם נעשה זאת בעצמנו ניתן כוח למכחישי הטבח".

לדבריו "אני פועל לשימור הבתים מכוח החוק ואז באים משפטנים ואומרים שעמדתי לא קובעת, התוצאה של זה היא שהרכב של רומי סוויסה שנרצחה בשבעה באוקטובר הגיע לידיו של סוחר מתכות פלסטיני. זה קורה בגלל פקידים שמנהלים מדיניות עצמאית".

איריס חיים, אימו של יותם הי"ד אמרה: "אין כאן צורך פרטי שלי בהנצחת בני, יש כאן ויכוח ערכי האם שימור הזוועות הוא עניין פרטי או לאומי. אנחנו בוחרים להתעלות לגודל השעה".

ד"ר עו"ד דן חי, המייצג את תשעת העותרים, אמר לאחר הדיון כי המשפחות מבקשות להבטיח שקולן יישמע לפני שתתקבל החלטה בלתי הפיכה על עתיד השכונה.

"הדיון שהתקיים היום בבג"ץ הוא שלב חשוב במאבקן של המשפחות להבטיח שקולן יישמע ושזכר יקיריהן לא יימחק יחד עם שרידי השכונה שבה נרצחו", אמר. לדבריו, "שכונת 'דור צעיר' בכפר עזה אינה רק מתחם של מבנים, אלא מהווה בתי עדות לאחד האירועים הקשים בתולדות מדינת ישראל, מקום בעל משמעות היסטורית, לאומית ואנושית עמוקה".

עו"ד חי הדגיש כי המשפחות אינן מבקשות למנוע את שיקומו של הקיבוץ, אלא לשלב בין השיקום לבין שימור זירת הטבח. "לא ניתן לקבל החלטות בלתי הפיכות על עתידו של המקום מבלי להעניק משקל ראוי לעמדת המשפחות, שנושאות עמן מדי יום את כאב האובדן", אמר.

"המשפחות אינן מבקשות לעצור את שיקומו של כפר עזה, אלא להבטיח שהשיקום לא יבוא על חשבון הזיכרון וההנצחה", הוסיף. לדבריו, העותרים מצפים שבית המשפט יבטיח קיומו של הליך שבו תישמע עמדת המשפחות ותיבחן האפשרות לשמר את השכונה למען הדורות הבאים.

בית המשפט העליון טרם הכריע בעתירה. השופטת וילנר הודיעה כי החלטה תינתן בהמשך, לאחר עיון בתיק.