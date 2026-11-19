שבעה חודשים אחרי החתונה, לאה מתמודדת עם סרטן. התרופה שהיא צריכה לא נמצאת בסל הבריאות, ו-1,043 אנשים כבר החליטו שהם לא משאירים אותה לבד מול החשבון.

לפני שבעה חודשים לאה ובעלה התחתנו. כמו כל זוג צעיר, הם רצו לבנות בית ולתכנן את השנים הבאות. ואז הגיעה האבחנה. לאה חלתה בסרטן.

מאז החיים שלהם נראים אחרת. טיפולים ואי ודאות נכנסו לשגרה, ולצדם הגיע גם חשבון כבד. התרופה שנדרשת ללאה במסגרת הטיפול לא כלולה בסל הבריאות, והיא עולה כ־35 אלף שקל. בכל חודש מחדש.

>> לתרומה למימון התרופה של לאה, לחצו כאן

החשבון פשוט. 35 אלף שקל בחודש הם 420 אלף שקל לשנת טיפול. זה סכום שרוב המשפחות בישראל לא יכולות לעמוד בו, בטח לא זוג שהתחתן לפני חצי שנה.

הקמפיין שנפתח למענה כבר גייס 159,621 שקל מ-1,043 תורמים. זה הרבה, אבל זה מכסה קצת יותר מארבעה חודשים של תרופה. החודשים שאחריהם עדיין פתוחים.

הרב שמואל אליעזר שטרן צירף לקמפיין מכתב שבו הוא קורא לציבור להירתם ולעזור ללאה ולבעלה.

בקמפיין אפשר לתרום חד פעמית, ואפשר גם לבחור בהוראה חודשית של 180 או 360 שקל למשך שנה. כשההוצאה חוזרת כל חודש, תרומה חודשית עוזרת יותר. ככה לאה ובעלה יודעים מראש שגם החודש הבא מכוסה.

מי שלא יכול לתרום יכול לשתף בקבוצות המשפחה, בקהילה ובין חברים. שיתוף אחד יכול להגיע בדיוק לאדם שיממן ללאה עוד חודש של טיפול.

אף אחד לא יודע מה יביא המחר. אבל לאה לא צריכה לבחור בין הטיפול שלה לבין היכולת לשלם עליו, ובזה כל אחד מאיתנו יכול לעזור עכשיו.

>> להצטרפות ל-1,043 התורמים ולמימון החודש הבא של התרופה, לחצו כאן