הרב רא"ם הכהן | התביעה לאחדות מתוך אמון וענווה | ישיבת עתניאל

ראש ישיבת עתניאל, הרב רא"ם הכהן, התייחס בשיחה בישיבה למשבר הפוליטי והחברתי לאחר הבחירות, והבהיר כי לצד התנגדותו למעורבות מפלגתית של בתי מדרש, מוטלת על עולם התורה חובה להשמיע קול ערכי בשאלות הנוגעות לעתידה של מדינת ישראל.

"בכל מהלך הבחירות התנגדתי שהישיבה תהיה חלק מתעמולה מפלגתית, ואני עומד מאחורי כל מילה", אמר הרב. "ישיבה איננה שייכת למגזר מסוים. התורה אינה שייכת למגזר מסוים, אלא התורה שייכת לעם ישראל כולו".

לדבריו, "הפיכת התורה בהשתייכות למגזר, וזה לא משנה אם זה דגל התורה או ש"ס או הציונות הדתית, אני רואה בזה חורבן התורה".

עם זאת הדגיש כי הימנעות מפוליטיקה מפלגתית אינה מחייבת שתיקה. "מי שחושב שאין לבית המדרש מה להגיד על עניינים ערכיים, הוא טועה".

הרב הכהן הזהיר מפני השיח הציבורי המתאפיין בפסילת הצד האחר ובהפחדות הדדיות. "במקום שכל צד בדעותיו שהוא מאמין יביע את דעותיו החיוביות, כל צד בז, שולל. אין הקשבה בין הצדדים השונים".

לדבריו, ההפחדות משקפות חוסר אמון בהשגחה האלוקית. "כל שיח הפחד והייאוש הוא נובע מחוסר אמונה בהנהגת השם". הוא הוסיף: "הקדוש ברוך הוא לא טעה בבחירות".

בהתייחסו למתח שבין אופייה היהודי של המדינה לבין המשטר הדמוקרטי, קבע הרב כי אין סתירה בין השניים. "הדמוקרטיה זה תנאי הכרחי לצמיחת משיח בן דוד. הדמוקרטיה זה תנאי הכרחי לגאולה. בלי דמוקרטיה יש כוח".

הרב הבהיר כי הוא מתנגד לשיתוף מפלגות המבקשות, לתפיסתו, לערער את יסודות המדינה היהודית, אך הדגיש את החובה להבטיח את זכויותיהם האזרחיות של המיעוטים. "למיעוטים צריך לדאוג לכל הזכויות האזרחיות", אמר, ומתח ביקורת גם על היחס לעדה הדרוזית, ששותפה לדבריו ב"ברית דם במסירות נפש שלא תתואר".

הרב הכהן מתח ביקורת גם על ניסיונות לכפות אורח חיים דתי. "בדור הגאולה הוא לא יקבל עול מלכות שמיים על ידי כפייה. הוא יקבל עול מלכות שמיים על ידי חינוך עמוק שיש בו ענווה".

בהמשך קרא להקמת ממשלה רחבה שתכלול נציגים מהימין ומהשמאל. "בעת הזאת ברור שצריך ממשלה שיש בה גם ימין וגם שמאל", אמר. "כל ממשלה אחרת, גם אם ישיגו שישים ואחד או שישים וחמישה, ימין מלא, שמאל מלא, זאת דורסנות".

לדבריו, "ממשלה היא ממשלה של כולם. מי שנבחר להיות ראש ממשלה הוא לא ראש ממשלה של מפלגה".

הרב הדגיש כי אחדות אינה מחייבת טשטוש מחלוקות: "האחדות לא צריכה לטשטש מחלוקת, אבל האחדות צריכה לבוא ולומר שאף חלק מהאומה לא יוכל לדרוס חלק אחר".

לסיום קרא למנהיגי הציבור לגלות ענווה ולהעדיף את טובת העם על פני אינטרסים אישיים. "הממשלה היא לא בשביל האנשים, ומי שחושב שהממשלה היא בשביל הכיסאות של האנשים הוא בבעיה. הממשלה היא בשביל להנהיג את עם ישראל".

הרב חתם בתקווה שהמשבר הפוליטי יהפוך להזדמנות לצמיחת הנהגה אחרת: "אולי באמת יש צורך ליצור אחדות... אולי מלכות שתהיה עם ענווה הרבה יותר גדולה".