כלבה משוטטת שנאספה מהרחוב, ניתוח עיקור, הופעת תסמינים נוירולוגיים ומוות בתוך זמן קצר - אך ללא בדיקה לגילוי כלבת.

שרשרת האירועים הזאת עומדת במרכז תחקיר ראשוני בעקבות הידבקותה בכלבת של אישה כבת 30 מכפר שמואל, המאושפזת במצב אנוש במרכז הרפואי שמיר-אסף הרופא. על פי הפרטים שפורסמו היום (חמישי) בכאן חדשות, גופת הכלבה נשלחה להשמדה מבלי שנבדקה, אף שפיתחה תסמינים האופייניים למחלה.

מהתחקיר עולה כי הכלבה הסתובבה באזור כפר רות במשך יותר מחודש, לפני שנאספה בסוף חודש אוגוסט על ידי האישה והועברה לביתה בכפר שמואל. בתחילת ספטמבר הובאה הכלבה למרפאה וטרינרית באזור, שם עברה בדיקה ראשונית, קיבלה טיפול נגד תולעי מעיים ונקבע לה תור לניתוח עיקור.

כשבועיים לאחר שנאספה מהרחוב עברה הכלבה את הניתוח וחוסנה נגד כלבת. אלא שכבר למחרת החלו להופיע אצלה תסמינים נוירולוגיים, ומצבה הידרדר במהירות. הכלבה מתה עם הגעתה למרפאה הווטרינרית, עוד לפני שניתן לה טיפול רפואי.

למרות הופעת התסמינים, גופתה לא נשלחה לבדיקה לגילוי כלבת. על פי משרד החקלאות, הרופא הווטרינר שטיפל בה שלח את הגופה לכילוי. בכך לא התקבל באותו שלב ממצא שהיה עשוי להתריע על האפשרות שהכלבה נשאה את הנגיף.

על פי הדיווח בכאן חדשות, בדיקת הגופה הייתה עשויה להוביל לזיהוי מוקדם של החשיפה ולאפשר לאישה לקבל טיפול מונע נגד כלבת. עם זאת, התחקיר הראשוני אינו קובע בוודאות כי בדיקה כזאת הייתה מונעת את התפתחות המחלה במקרה הנוכחי.

בעקבות המקרה חידד הבוקר מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות את ההנחיות לרופאים הווטרינריים. בהנחיות הודגש כי הופעת סימנים נוירולוגיים אצל כלב או חיית מחמד אחרת המובאים למרפאה מחייבת העלאת חשד מיידי לכלבת ותיאום עם הלשכה הווטרינרית המחוזית.

משרד החקלאות פרסם גם את תמונתה של הכלבה וקרא לכל מי שבא עמה במגע לפנות ללא דיחוי לקבלת טיפול רפואי. במשרד ציינו כי על פי התחקיר הראשוני, מדובר בשרשרת אירועים שהחלה באיסוף הכלבה המשוטטת באזור כפר רות בחודש אוגוסט.

במקביל התבקשו בעלי כלבים באזור לוודא כי חיסון הכלבת של כלביהם בתוקף. בעלי כלבים שבאו במגע עם כלב משוטט בתקופה הרלוונטית הונחו להביא את בעלי החיים לבדיקה אצל הווטרינר הרשותי.

האישה שנדבקה בנגיף מאושפזת במרכז הרפואי שמיר-אסף הרופא במצב אנוש. בבית החולים מסרו כי הצוותים הרפואיים נאבקים על חייה. לצד הטיפול בה, ביקש הצוות הרפואי להבהיר כי הדבקה בכלבת מאדם לאדם אינה שכיחה, וכי מקרים כאלה תועדו בעיקר במסגרת השתלות איברים. עוד הדגישו כי הנגיף אינו מועבר באוויר או במגע עם עור שלם.

משרד החקלאות שב וקרא לכל מי שבא במגע עם הכלבה לפנות לטיפול רפואי ללא דיחוי, והדגיש בפני הווטרינרים את החובה להתייחס לסימנים נוירולוגיים בבעלי חיים כאל חשד אפשרי לכלבת ולפעול בתיאום עם הגורמים הווטרינריים המוסמכים.