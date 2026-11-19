בשורה לנוסעי הרכבת בין ירושלים למרכז הארץ: החל מיום ראשון, 29 בנובמבר, תגדיל רכבת ישראל את תדירות הרכבות בקו המהיר מתחנת ירושלים יצחק נבון לכיוון נתב"ג, תל אביב, הרצליה ונתניה, לשלוש רכבות בשעה בשעות העומס, במקום שתי רכבות כיום.

במקביל יתוגברו הנסיעות למודיעין ולחדרה, ויבוצעו התאמות נוספות בלוחות הזמנים בתחנות לאורך המסלול.

השינוי המרכזי יתבצע בשעות השיא של הבוקר, בין 6:00 ל-9:00, ובשעות אחר הצהריים והערב, בין 15:00 ל-19:00.

בשעות אלה תופעל רכבת נוספת מדי שעה בקו ירושלים יצחק נבון-נתב"ג-תל אביב-הרצליה-נתניה. משמעות השינוי היא הגדלת התדירות משתי רכבות לשלוש בכל אחת משעות העומס, בשני כיווני הנסיעה.

התגבור ישפיע גם על השירות בתחנת נתניה, שבה תעלה תדירות הרכבות לחמש בשעה בשעות השיא.

שינוי נוסף צפוי בקו המחבר בין ירושלים יצחק נבון למודיעין מרכז. בשעות הבוקר, בין 7:00 ל-9:00, יתווספו ללוח הזמנים שתי רכבות, במטרה להגדיל את מספר אפשרויות הנסיעה בין שתי הערים.

גם הנוסעים בקו שבין ירושלים לחדרה ייהנו מתוספת נסיעות בשעות המוקדמות של היום. רכבת ישראל תפעיל שתי רכבות נוספות בין 5:00 ל-6:00 בבוקר, אחת בכל כיוון.

בתחנת חדרה מערב עצמה יבוצעו התאמות קלות בלוח הזמנים, שמטרתן לרווח את מועדי יציאת הרכבות מהתחנה ולשפר את השירות לנוסעים.

הגדלת התדירות מתאפשרת, בין היתר, בעקבות פרויקטים תשתיתיים וטכנולוגיים שמקדמת רכבת ישראל. אחד המרכזיים שבהם הוא הטמעת מערכת איתות מתקדמת שנועדה לאפשר הפעלה של מספר גדול יותר של רכבות על גבי תשתית מסילות קיימת. המערכת מאפשרת להגביר את תדירות הנסיעות תוך שיפור הדיוק ובטיחות הנסיעה. הקו המהיר לירושלים הוא הראשון ברשת רכבת ישראל שבו נעשה שימוש בטכנולוגיה זו.

בהמשך מתוכננת הטמעת המערכת גם בקווים נוספים, והיא צפויה לסייע להגדלת תדירות הרכבות בציר האיילון.

לצד תגבור השירות, רכבת ישראל נערכת גם לשינוי במערך הכניסות לתחנת ירושלים יצחק נבון. בשבועות הקרובים צפויה להיפתח כניסה חדשה לתחנה מכיוון בית המשפט העליון וחניון שז"ר, שנועדה לשפר את זרימת הנוסעים ולווסת את העומסים בכניסות לתחנה.

במקביל ממשיכה החברה לקדם את הארכת הקו המהיר אל תוך ירושלים, באמצעות מסילה תת-קרקעית שתגיע עד אזור תחנת החאן ההיסטורית.

במסגרת הפרויקט נמצאות בשלבי הקמה שתי תחנות רכבת חדשות: "ירושלים מרכז" ו"ירושלים חאן". התחנות המתוכננות נועדו לאפשר פיזור יעיל יותר של הנוסעים ברחבי העיר וליצור חיבור ישיר ונוח יותר למרכז ירושלים.