חיל הים החליט לתגבר את הכוחות הפועלים במפרץ אילת ולהעביר לזירה כלי שיט מסוג דבורה, בעקבות זיהוי פער מבצעי במענה לניסיונות חדירה אפשריים מהים, כך דווח בחדשות 12.

בחיל בחנו את יכולת ההתמודדות עם תרחישי חדירה למפרץ אילת, וזיהו צורך בחיזוק מערך הביטחון השוטף. תשומת לב מיוחדת ניתנה לאפשרות של כמה ניסיונות חדירה שיתרחשו במקביל, תרחיש המחייב מענה מבצעי במספר מוקדים בעת ובעונה אחת.

בעקבות בחינת המצב החליט מפקד חיל הים לעבות את הכוחות בזירה ולהעביר אליה כלי שיט מסוג דבורה, כחלק מחיזוק ההיערכות מול האיומים האפשריים.

אחד האתגרים המרכזיים בזירה הוא הקרבה הגיאוגרפית בין עקבה שבירדן לאילת. המרחק הקצר בין שתי הערים מאפשר, על פי החשש המתואר בדיווח, למפגע בודד להגיע לשטח ישראל בתוך זמן קצר מאוד.

לצד האפשרות של חדירה בודדת, בחיל הים בוחנים גם תרחישים מורכבים יותר, שבהם יתבצעו ניסיונות חדירה מכמה כיוונים במקביל. החשש מתמקד ביכולת הכוחות לזהות ולהתמודד עם אירועים שיתרחשו בו-זמנית במספר מוקדים במפרץ.

מרכיב נוסף בהערכת האיומים נוגע לאפשרות של פעילות מצד שלוחות איראניות באזור.