חסידות בפרשת השבוע: ויצא | ויפגע במקום | הרב יוסי פרומן

הרב יוסי פרומן, ראש ישיבת מחניים, סיפר במהלך שיעור על פרשת ויצא. על התפילות שלו בזמנים שקדמו לבחירות.

"אני, כמו שאתם יודעים, מאוד הייתי נסער מהבחירות האלה. התפללתי כבר חודשים רבים על ישועת השם שתצמח מהבחירות האלה", אמר הרב..

אלא שדווקא לקראת יום הבחירות, לאחר חודשים של תפילות, החליט הרב פרומן לשנות את דרכו. "בערך איזה שבוע לפני הבחירות הרגשתי שאני כבר יותר מדי מתפלל. שאני צריך קצת לשחרר את זה כי הכל בידיים של הקב"ה".

לדבריו, ההחלטה התגבשה בעקבות שיחות ודיונים על הבחירות שנערכו בישיבה. הרב פרומן הדגיש כי לא מדובר בוויתור על הקשר עם הקב"ה, אלא דווקא בביטוי אחר של אמונה: "לא עזבתי את הקב"ה. אלא מה? אני אומר: מה שאתה עושה, הטוב בעיניך".