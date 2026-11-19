ח"כ גלעד קריב (הדמוקרטים) הודיע היום (חמישי) ליועצת המשפטית לכנסת, עו"ד שגית אפיק, כי לא ינהל את הדיונים בהצעת החוק לביטול השינויים בסמכויות היועץ המשפטי לממשלה.

ההודעה נמסרה במכתב רשמי ששלח קריב, על רקע העובדה שההכרעה בתיק החקירה שהתנהל נגדו בחשד להדלפת פרוטוקול מסווג של ועדת החוץ והביטחון עדיין מצויה בידי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה.

"הריני להודיעך כי אין בכוונתי לנהל את הדיונים בהצעת החוק הנדונה מתוקף תפקידי כיו"ר הוועדה שהוקמה לצורך הדיון בה ובהצעות החוק הנוספות העוסקות בביטול השינוי בהרכב הוועדה לבחירת שופטים", כתב קריב.

בהמשך הסביר כי ההחלטה נועדה "למנוע כל מראית עין ולזות שפתיים, וכדי למנוע כל עיכוב או מהמורה בקידומה של הצעת חוק דחופה וחשובה זו".

ההודעה מגיעה על רקע טענות לניגוד עניינים שהועלו נגד האפשרות שקריב יעמוד בראש ועדה שתעסוק בסמכויות היועצת המשפטית לממשלה, בשעה שההחלטה בעניינו הפלילי מצויה בידיה.

נגד קריב התנהלה חקירה בחשד להדלפת פרוטוקול מסווג של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. החקירה הסתיימה, ועניינו הועבר להכרעת היועצת המשפטית לממשלה. על פי המידע שנמסר, טרם התקבלה החלטה סופית בעניינו.

בהקשר זה פנה לאחרונה גם ארגון לביא ליו"ר הוועדה המסדרת וליועצת המשפטית לכנסת, בדרישה למנוע את מינויו של קריב לראשות הוועדה שתדון בחוק הנוגע ליועמ"שית. הארגון טען לחשש לניגוד עניינים והתריע כי יפנה לבג"ץ אם המינוי לא יימנע.