#שיחת_השבוע - פרשת ויצא | קשה זה טוב – הרב יואל מנוביץ'

הרב יואל מנוביץ', ראש ישיבת הגולן, פתח את שיחתו השבועית לפרשת ויצא בדברים לזכרו של שגיא יעקב רובינשטיין ז"ל, בוגר הישיבה שנפל בקרב לפני שנתיים.

הרב הזכיר כי שגיא נפל סמוך לחנוכה, וקשר את זכרו לאור נרות החג המתקרב.בדבריו פנה גם למשפחתו של שגיא, שנותרה עם החלל הגדול שהותיר אחריו. "אנחנו חשים את החיסרון שלו ומחזקים מאוד את ההורים שלו, את יורם ודליה, וכמובן את אשתו טל ואת ילדיו הצעירים. אנחנו מחבקים אותם ומחזקים אותם ומתגעגעים אליו".

בהמשך סיפר הרב מנוביץ' על דרכו של שגיא, שהחל את שירותו הצבאי מתוך הישיבה, המשיך במסלול פיקודי ושמר על קשר עם בית המדרש גם במהלך שנות שירותו. "שגיא היה תמיד בישיבה. יצא לשרת דרך הישיבה בצנחנים, המשיך לקצונה, חזר לפה לשלב קצינים, הכיר את טל במהלך השירות שלו, ואחר כך חזר לפה לתקופה נוספת".

הרב הזכיר גם את שירותו הצבאי של שגיא ואת גילו הצעיר בעת נפילתו. "כשהוא נהרג, הוא היה בן שלושים ואחת, איש צעיר".

אולם מעבר למסלול חייו ולשירותו הצבאי, בחר הרב מנוביץ' להתמקד במשפט אחד שליווה את שגיא והפך למזוהה עמו גם לאחר נפילתו. "אחת האמירות המפורסמות שתמיד מזכירים את שגיא, ככה גם מביאים בסטיקרים, שגיא היה אומר ש'קשה, קשה זה טוב'. אז אנחנו מקדישים את השיחה הזאת, נקרא לה שיחה 'קשה זה טוב', לעילוי נשמתו של שגיא".

מכאן עבר הרב מנוביץ' לעסוק בדמותו של יעקב אבינו בפרשת ויצא, ובקשיים שליוו אותו לאורך חייו. לדבריו, לעיתים נוטים לראות בדמויות גדולות אנשים שהצליחו משום שהחיים האירו להם פנים, אך המציאות מורכבת הרבה יותר.

"הרבה פעמים אנחנו עושים אידיאליזציה של האנשים", אמר הרב, והזכיר דמויות מרכזיות בתולדות ישראל שהתמודדו עם בדידות, כאב וייסורים. "אנחנו פוגשים את האבות, פוגשים אנשים מתמודדים, מתמודדים עם קשיים, מתמודדים עם מלחמות, עם מאבקים".

הרב תיאר את יעקב היוצא מביתו כשהוא בודד וחסר כול, וביקש להראות כיצד דווקא מתוך ההתמודדות נבנית דמותו של אחד מאבות האומה. "כל החיים שלו מאבק - מול עשיו, מול החותן שלו - ומול כל מי שהוא פוגש בחיים שלו".

בהמשך הרחיב הרב על משמעות הקושי בחייו של כל אדם, ובמיוחד בעולמם של תלמידי הישיבה. "אנחנו לא מחפשים קשיים, אבל אנחנו יודעים שאי אפשר לגדול בפינוקים. אדם גדל רק כשהוא מתמודד. איך אמר שגיא? קשה זה טוב".