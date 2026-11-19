שער עלון השבת "עולם קטן", שבו מופיעה דמותו של יו"ר הכנסת מתן כהנא על רקע כיתוב בערבית ותחת הכותרת "ראיס אל כנסת", עורר תגובה חריפה מצד מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט.

במפלגה האשימו את העלון, המזוהה עם בעלי ערוץ 14, בניהול מסע הסתה ודה-לגיטימציה.

"הכתובת על הקיר: שופרות התקשורת של נתניהו ממשיכים במסע דה-לגיטימציה אלים ומסוכן נגד נבחרי ציבור וחלקים שלמים בחברה הישראלית", נמסר ממפלגת ישר. "אף אחד לא יוכל לומר שהוא לא ידע".

במפלגה הזכירו כי היחסים בין כהנא למערכת העלון היו שונים לפני הבחירות. "לפני הבחירות, מערכת 'עולם קטן' רדפה אחרי מתן כהנא בבקשות לריאיון. נענינו מתוך אמונה בחשיבות השיח עם כלל הציבור הישראלי. אלא שמאז התקיימו בחירות, והפוליטיקאי שהעלון עובד בשבילו הפסיד בהן".

בהמשך החריפו את הביקורת והאשימו את גורמי התקשורת המזוהים עם נתניהו בכך שאינם מכבדים את תוצאות הבחירות ופועלים להכפשת יו"ר הכנסת. "במקום לכבד את הכרעת הבוחר, שופרות נתניהו יצאו למסע השחרה והסתה פרועה נגד יו"ר הכנסת וציבורים שלמים בישראל. העלון שמתיימר לדבר בשם ערכי התורה והיהדות מסית נגד לוחם סיירת מטכ"ל ומפקד טייסת".

את תגובתם חתמו במתקפה נוספת על העלון ועל הגורמים הפוליטיים שלדבריהם עומדים מאחורי הפרסום. "זו התהום אליה הגיעו שופרות נתניהו. זה מסוכן, וזו בעיקר בושה למי שמתיימר לדבר בשם הציונות הדתית והיהדות".