ועדת ההתיישבות של רבני "תורת הארץ הטובה" פרסמו היום (חמישי) גילוי דעת חריף ויוצא דופן, בעקבות תיעודים של שריפת תפילין, פגיעה בספרי קודש והפעלת כוח חסר תקדים כלפי מתיישבים במהלך פינויי מאחזים לאחרונה.

על המכתב חתומים יו"ר ועדת ההתיישבות באיחוד, הרב אליקים לבנון, לצד שורה של רבני יישובים החברים בועדה בהם נשיא הועד - רב אליקים לבנון, הרב עזריאל אריאל, הרב אריאל בראלי, הרב נועם ולדמן, הרב יאיר פרנק, הרב אוהד קרקובר והרב אברהם יצחק שוורץ.

הרבנים מביעים כאב עמוק וזעזוע נוכח המראות ומדגישים כי לא מדובר בכשל נקודתי: "מדובר בתמונה בלתי נתפסת: תשמישי קדושה, המסמלים את הקשר העמוק ביותר של עם ישראל לתורתו ולאלוקיו, עולים באש על ידי חיילים. אין מדובר בתקלה טכנית או בטעות מקרית. זהו אירוע שני בתוך זמן קצר, לאחר האירוע הדומה בבנימין, והדבר מלמד, לצערנו הרב, כי לא הופקו הלקחים הנדרשים מהאירוע הקודם".

הם פנו במכתבם לצה"ל ולכוחות הביטחון וביקשו לחזק את ידם, לצד הבעת הוקרה עמוקה לחיילים - ומאידך, הביעו התנגדות נחרצת לפעילות יזומה של הרס ואלימות מצד מתיישבים נגד ערבים.

לצד זאת, הרבנים מותחים ביקורת נוקבת על התנהלות מערכת הביטחון בפינויים: "אנו רואים חובה לומר בקול ברור: הדרך שבה מתבצעים לאחרונה פינויים של מאחזים, תוך שימוש בכוח ובברוטליות, אינה ראויה ואינה מקובלת", כתבו הרבנים. "יד קשה ולא פרופורציונלית כלפי נוער ומתיישבים אוהבי הארץ, המבקשים ליישב את ארץ ישראל במסירות נפש, פוגעת לא רק בהם, אלא גם באמון הציבור כולו ובאחדות הנדרשת לנו כל כך בימים אלו".

בנוסף, הרבנים הציבו שתי דרישות ברורות משר הביטחון ומאלוף פיקוד המרכז: לערוך בדק בית רציני ומעמיק בכדי לחקור היטב את האירועים ולמצות את הדין עם האחראים; וכן לעבור לאלתר מאכיפה כוחנית לדיאלוג, להידברות ולפתרונות מוסכמים. "אנו קוראים לכל הגורמים הנוגעים בדבר לפעול להחזרת האמון ההדדי בין המתיישבים לכוחות הביטחון".