הרב יהודה גלעד | מנגינות חילוניות בתפילה | סוגיות אקטואליות בהלכה

הרב יהודה גלעד, ראש ישיבת מעלה גלבוע, התייחס במהלך שיעור לשאלת השימוש בניגוניו של הרב שלמה קרליבך, על רקע המחלוקות סביב דמותו ודרכו.

הרב גלעד הביע עמדה שונה והדגיש את החשיבות שבהפרדה בין האדם לבין יצירתו המוזיקלית. "כשאני חושב שהשירים שלו, קרליבך, הם מנגינות מדהימות. הן ממש בעיניי מעולם של קדושה", אמר הרב גלעד.

"אני מפריד בין האיש והיצירה, ואני חושב שהוא עשה חסד גדול עם עם ישראל". לדבריו, ניגוניו של קרליבך הפכו לחלק משמעותי מעולם התפילה היהודי, וגם הוא עצמו מוצא בהם חיבור רוחני: "אני גם מרגיש שזה לי עוזר בתפילה".

הדברים נאמרו במסגרת שיעור הלכתי שעסק בשאלה רחבה יותר: האם מותר לשלב בתפילות ובפיוטים מנגינות שמקורן בשירים חילוניים, ובכלל זה שירי אהבה?

במהלך השיעור הציג הרב גלעד את המחלוקת בין בעל ה"ציץ אליעזר", הרב אליעזר יהודה ולדנברג, שהתנגד לשימוש במנגינות של שירי אהבה בתפילה, לבין הרב עובדיה יוסף, שהתיר זאת בפסיקתו והסתמך בין היתר על מסורת שירת הבקשות בקהילות ספרדיות.

הרב הסביר כי בלב המחלוקת עומדת השאלה האם מנגינה מוכרת מסיחה את דעת המתפלל ומעוררת בו מחשבות זרות, או דווקא מסייעת לו להתחבר למילות התפילה ולהעמיק את כוונתו.

"אני חושב שיש פה שתי גישות: האם תפילה היא מחוברת לחיים?", אמר הרב גלעד, והבהיר כי לדעתו אין לפסול באופן גורף מנגינות חילוניות, כל עוד אינן בעלות תוכן בוטה שאינו מתאים לתפילה.

"התפילה היא אתגר, לא פשוט. היא אתגר לכל החיים", הדגיש. לדבריו, כאשר מנגינה מוכרת מעוררת שמחה ומסייעת לאדם להתחבר לתפילה, יש בכך ערך רוחני. "אם השירים עוזרים להתחבר לתפילה, וזה משהו משמח ומעיר אותך, אני חושב שאין בזה פסול, גם אם אלה שירים חילוניים", סיכם הרב.