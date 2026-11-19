המחאות נגד מעצרי בני הישיבות מתחדשות היום (חמישי), לאחר שאנשי 'פלג הרצ"פניקים' בראשות הרב צבי פרידמן הכריזו על יציאה להפגנה המונית במחאה על מעצרו של האברך יוסף חיים דודו בנמל התעופה בן גוריון.

ההפגנה צפויה להתקיים בשעות אחר הצהריים, וככל הנראה תתמקד בכביש 4 סמוך לבני ברק - ציר תנועה מרכזי שצפוי לספוג עומסים כבדים.

האירוע שהצית את חידוש המחאה התרחש ביום שלישי האחרון: דודו, בוגר ישיבת 'אור לציון' בירושלים ואברך בכולל של הרב רחמים דרעי בשכונת יד אליהו בתל אביב, הגיע לנתב"ג כדי להסיע בני משפחה לטיסה לחו"ל. על פי הפרטים שנמסרו בעניינו, הוא נעצר בעת שעמד לצאת מהטרמינל, אף שלא התכוון כלל לטוס בעצמו לחו"ל.

לאחר מעצרו הועבר דודו לידי המשטרה הצבאית, נשפט בדין משמעתי ונגזרו עליו 20 ימי מחבוש בכלא הצבאי. במקביל, בני משפחתו פנו לגורמים המלווים עצורי גיוס בניסיון לפעול לקיצור עונשו.

בעקבות גזר הדין פרסמו אתמול אנשי הפלג של הרב פרידמן הודעה רשמית שבה הכריזו על חידוש המחאות נגד מעצרי תלמידי הישיבות והאברכים, זאת לאחר שבחודשים האחרונים יצאו לרחובות מספר פעמים בעקבות מעצרם של צעירים חרדים.

ההכרזה הנוכחית מגיעה שלושה שבועות בלבד לאחר ההפגנה הסוערת בצומת גהה הסמוך לבני ברק. באותו אירוע נחסם כביש 4 לתנועה בשני הכיוונים, במקטע שבין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות. במהלך המחאה התפתחו עימותים חריפים בין המפגינים לשוטרים, שהשתמשו ברימוני הלם ובאמצעים לפיזור הפגנות - אירועים שהסתיימו בפצועים משני הצדדים ובמעצרם של שלושה מפגינים בחשד להפרות סדר ולתקיפת שוטרים.