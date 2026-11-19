תלמיד ישיבה תושב ראשון לציון, האמור להינשא בעוד עשרה ימים, נשלח היום (חמישי) ל-20 ימי מחבוש בכלא הצבאי, לאחר שנעצר במהלך הלילה בביתו על ידי כוחות המשטרה הצבאית.

המעצר בוצע במסגרת פעילות אכיפה שוטפת שמקיים צה"ל נגד צעירים המוגדרים עריקים ומשתמטים משירות ביטחון.

שוטרים צבאיים הגיעו במהלך הלילה לביתו של הצעיר בראשון לציון ועצרו אותו, בעיצומן של ההכנות האחרונות לקראת חתונתו שנקבעה לעוד פחות משבועיים.

בהליך המשמעתי שנערך לו לאחר המעצר, נגזרו עליו 20 ימי מאסר - עונש שמשמעותו כי יישאר במעצר גם ביום חתונתו המתוכנן.

בעקבות גזר הדין וסמיכותו למועד החתונה, נכנס ארגון 'נותנים גב' לטיפול בתיק. עורך דין מטעם הארגון מלווה כעת את הצעיר ואת בני משפחתו ופועל מול הגורמים המשפטיים והצבאיים בניסיון לקצר את עונשו או להביא לשחרורו המיידי, כך שיוכל להשלים את ההכנות ולקיים את טקס הנישואין במועדו.